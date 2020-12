Amici 20: Arianna e Aka7even in sfida (ecco con chi)

Durante l’ultimo daytime di Amici andato in onda su Italia 1, alla cantante Arianna viene recapitata in casa una busta rossa.

Prima di aprirla vede il filmato dove Anna Pettinelli incontra la candidata Federica, dopo averla ascoltata ai casting. La cantante e pianista, ha iniziato a suonare a 7 anni musica classica, poi ha iniziato con il canto e con la scrittura a 13/14, è avvenuto tutto naturalmente.

Ha fatto anche un anno di Conservatorio ma poi ci ha ripensato. Anna le chiede come è la sua propensione allo studio, se si applica. Federica risponde che lo studio non la spaventa. Studia anche Lingue all’università, contemporaneamente fa anche l’Accademia. Anna dice che ci sono i presupposti per darle la possibilità di una sfida.

Arianna accusa il colpo, va sul letto, è nervosa, piange. Altri ragazzi la raggiungono. Rosa la invita a non farsi prendere dalla rabbia ma a convogliarla in quello che deve fare. La esorta anche ad impegnarsi al massimo, se la trova a fare altro ci litiga!

La prof Anna Pettinelli ha scelto la cantante Federica per sfidare Arianna! Cosa ne pensate? #Amici20 pic.twitter.com/prYCvSL4g8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 15, 2020

Anche Aka7Even riceve la busta di una sfida, inviatagli da Arisa che ha incontrato il candidato Dorian, dopo averlo ascoltato ai casting.

L’insegnante gli dice che gli piacciono molto i suoi pezzi, il fatto che lui è molto emotivo e il fatto che suona la chitarra. Dorian spiega ha iniziato prestissimo a suonare la chitarra a 2/3 anni perché suo nonno era maestro di chitarra, poi lo ha lasciato quando aveva 12 anni e ha continuato solo. Arisa gli consegna la maglia della sfida e gli chiede di spaccare perché è veramente bravo, non vede l’ora di lavorare con lui.

Aka7Even legge la lettera di Arisa e non condivide il fatto che sia fermo nel suo percorso, perché a lui sente di aver fatto dei passi avanti in molti settori. Secondo voi riuscirà a rimanere nella scuola di Amici?