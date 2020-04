TikTok, ecco chi è Jessica Brugali: info, bio e curiosità

La sua più grande passione sono gli animali, in particolare il suo cagnolone di nome Sean, protagonista di tantissimi suoi video. Stiamo parlano di Jessica Brugali, classe 1992 che nei suoi video, divertenti e scherzosi, si cimenta spesso insieme al suo fidato compagno a quattro zampe.

Diventata creator su TikTok nel 2018, la spensieratezza è da subito diventata la sua arma per questo cerca sempre di cimentarsi in video che possano strappare un sorriso agli utenti. L’ispirazione le arriva sempre dalla vita di tutti i giorni. Non solo fare, ma le piace moltissimo anche guardare cosa fanno gli altri sul social e divertirsi con loro.

Jessica Brugali: amore per gli animali

Quando vesto i panni della creator, il mio obiettivo è da sempre quello di trasmettere spensieratezza facendo sorridere le persone che mi seguono e, in un solo anno e mezzo, sono diventate oltre quattro milioni di follower. Un traguardo significativo che coincide con la responsabilità di diffondere messaggi positivi e valori come la famiglia, l’amicizia e l’amore per gli animali.

Curiosità

Il suo obiettivo principale è realizzare mini video in tema comedy, che è quello in cui si trova più a suo agio. Il suo creator preferito è Brent Rivera, non ha invece una challenge preferita scegliere è veramente difficile. Il suo sogno è continuare ad avere l’opportunità di lavorare in radio come è successo lo scorso anno.

Alcuni video