Giorno più, giorno meno (ogni istituto infatti potrebbe avere un calendario diverso!) il 14 settembre segna una data fatidica! Il rientro a scuola e la ripresa delle lezioni con nuove modalità di organizzazione e gestione. Un’occasione davvero imperdibile per tutti i creators di TikTok, che nelle ultime ore si sono sbizzarriti per creare un’atmosfera da back to school impagabile!

La community di TikTok è invitata a condividere con l’hashtag #backtoschool il ritorno in aula, documentando le nuove dinamiche a lezione. Dinamiche che includono ovviamente anche i momenti più divertenti ed emozionanti, come l’incontro con i compagni di classe. Sono passati tanti mesi dall’ultima volta che i ragazzi si sono rivisti sui banchi di scuola, era decisamente arrivato il momento di un po’ di spensieratezza dopo tanta fatica!

Ecco cosa vi propone TikTok per il #BacktoSchool 2020!

Ovviamente, su TikTok troverete anche i consigli per iniziare al meglio l’anno scolastico (costanza, appunti e schemi, saranno i miglior alleati per facilitare lo studio secondo @aboutclementi) e tanti utili i profili. La piattaforma infatti è ricca di professori e studenti o ex-studenti, da seguire per fare un ripasso generale prima del suono della campanella o per i primi giorni!

Il prof Sandro Marenco, @sandromarenco, ha realizzato la rubrica #ripassiamoinsieme – brevi video in cui risponde ai dubbi di grammatica della community. Non le classiche lezioni di inglese, ma un format pensato da Norma’s Teaching, @normasteaching, per imparare divertendosi.

Con Marco Martinelli, @marcoilgiallino, il mondo delle scienze non sarà mai stato così appassionante! Il giovane divulgatore scientifico parla di biotecnologie, botanica, biologia e chimica con esempi pratici e divertenti che interessano giovani e adulti.

Ecco chi è The Cool Professor!

Fra i tanti profili da seguire ve ne consigliamo uno in particolare: @thecoolprofessor! Edmond, questo il suo vero nome, si occupa di marketing e comunicazione e ha una grande passione per l’arte. Il tiktoker è cresciuto in America ma vive in Italia perché ha sposato una ragazza italiana.

Il suo percorso sulla piattaforma è iniziato a marzo 2020. Di TikTok ha amato sin da subito il modo in cui incoraggia gli utenti a esprimere la creatività. Su TikTok insegnoala lingua inglese in modo divertente, utilizzando vari format che includono “la parola del giorno”, sketch buffi e contenuti originali. A volte, sono proprio i suoi follower a darmi i suggerimenti più curiosi!

Il mondo cambia, e cambieranno anche i modi e i metodi di insegnamento. È quindi necessario iniziare a capire ora come catturare l’attenzione delle future generazioni. Per esempio, i brevi video di TikTok sono per lui un ottimo inizio per coloro che si approcciano per la prima volta a una lingua straniera.