The Midnight Sky: lo spettacolare trailer del film di George Clooney in arrivo su Netflix

Si intitola The Midnight Sky ed è il nuovo ambizioso progetto di George Clooney, che ha realizzato il film in veste di attore e regista. Il film è l’adattamento dell’acclamato romanzo di Lily Brooks-Dalton ed è prodotto da Netflix dove sarà distribuito a partire dal 23 dicembre.

Nel cast di The Midnight Sky vedremo George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, con Demián Bichir e Kyle Chandler, e per la prima volta sullo schermo Caoilinn Springall.

Questo racconto post-apocalittico segue Augustine (George Clooney), uno scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale. Clooney dirige l’adattamento dell’acclamato romanzo di Lily Brooks-Dalton La distanza tra le stelle. Lo interpreta a fianco di David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.

The Midnight Sky è stato girato in Inghilterra e in Islanda, in condizioni meteo a volte davvero proibite. Una scena del film è stata realizzata con 40 gradi sotto zero.

George Clooney, noto per essere un grande perfezionista e professionista, teneva particolarmente alla sua parte e alla realizzazione del film esattamente come era stato pensato. Il suo ruolo, quello di Augustine, prevedeva che lui stesso perdesse molti chili: una scelta professionale che è costata cara all’attore che, proprio nel corso della produzione, è stato ricoverato per le conseguenze di una pancreatite proprio per aver perso troppo peso in poco tempo. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

Unica nota dolente: The Midnight Sky avrebbe dovuto avere anche una distribuzione nelle sale cosa che, purtroppo, non avverrà in queste circostanze così complesse.