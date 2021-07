BTS e Coldplay: cos’ha detto la Big Hit Music sulla possibilità di una collaborazione

Recentemente, è stata diffusa online una voce secondo cui i BTS saranno presenti nella prossima canzone dei Coldplay, intitolata My Universe. Anche la traccia sonora e il testo che si presume facciano parte della nuova canzone sono trapelati, attirando l’attenzione degli appassionati di entrambe le band.

A questo proposito, ecco cosa la Big Hit Music, la società di gestione dei BTS, ha dichiarato al magazine di Seul Newsen proprio oggi, 15 luglio: “È difficile confermare”.

Regarding in the rumors of whether BTS is participating in Coldplay’s upcoming release, Big Hit has made a statement to Newsen and stated that “it is difficult to confirm”

source : https://t.co/74pF5Bgh8n pic.twitter.com/voMexw5WgT

