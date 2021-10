Annalisa con Rose Villain – Eva + Eva: audio e testo

Annalisa ha pubblicato oggi il nuovo singolo, Eva + Eva, ed è una collaborazione con la rapper Rose Villain. Il pezzo è una nuova versione di quello originale, contenuto nel progetto Nuda10. Si tratta di un brano manifesto che afferma la capacità delle donne di fare squadra e di istaurare un rapporto solido e speciale basato sulla complicità.

Ascolta qui Eva + Eva di Annalisa

Testo Eva + Eva di Annalisa

Fammi cadere

se inciampo o dimentico un passo tu non mi tenere

camminiamo scalzi sull’asfalto del marciapiede

ricordi sudati sotto un palco senza ringhiere tu dammi da bere

l’aria si fa calda

stretti come black mamba

aspettiamo l’alba

Prendimi la mano ci perdiamo nella calca

ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva + Eva, Eva + Eva

mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

stesi come panni per le strade di Caracas

chiamami per nome un nome solo non mi basta

Eva + Eva, Eva + Eva

E tu mi ricordi il sapore della notte ci invidiava Marte

belli come Venere un’opera d’arte

con le minigonne corte ehi non lasciarmi la mano

c’è la luna nella stanza, quando sento lei che canta

stanotte mi faranno santa

ma tu chiamami per nome , un nome solo non mi basta

L’aria si fa calma

stretti come black mamba

vetri nella sabbia

Prendimi la mano ci perdiamo nella calca

ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva + Eva, Eva + Eva

mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

stesi come panni per le strade di Caracas

chiamami per nome un nome solo non mi basta

Eva + Eva, Eva + Eva

Eva + Eva, Eva + Eva

Eva + Eva, sono Eva + Eva

Un nome solo non mi basta

sono Eva + Eva

siamo Eva + Eva qualunque cosa succeda

tu non ti fermare

Tu no non ti fermare baby

tu no non ti fermare baby

tu no non ti fermare baby

Prendimi la mano ci perdiamo nella calca

ora che i miei piedi vanno a tempo con la cassa

cuore che rimbalza in petto come le maracas

Eva + Eva, Eva + Eva

mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca

stesi come panni per le strade di Caracas

chiamami per nome un nome solo non mi basta

Eva + Eva, Eva + Eva

Eva + Eva, Eva + Eva

Eva + Eva, sono Eva + Eva

Eva + Eva