The Empress: Su Netflix arriverà la serie sull’imperatrice Sissi. I dettagli

Netflix dimostra ancora una volta di voler puntare sulle serie storiche con un nuovo titolo: The Empress. Questa nuova produzione in sei episodi seguirà la vita dell’imperatrice Sissi. Dopo titoli interessanti come The Crown e Gli ultimi Zar staremo a vedere come sarà ricostruita anche questa storia. Ecco i primi dettagli

Logline The Empress

Quando la ribelle Elisabetta (“Sisi”) incontra l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, l’amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sisi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell’impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l’imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

Al momento non ci sono dettagli sulla data di uscita anche se molte indiscrezioni parlano della primavera o estate di quest’anno. La produzione infatti avrebbe girato gli episodi tutti in Europa già dalla scorsa primavera. La serie avrà come protagonisti Philip Froissant e Devrim Lingnau, che interpreteranno l’imperatore Franz e Sissi. I due attori sono giovani e poco noti se non per alcune parti perlopiù in produzioni tedesche.