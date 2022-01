La Befana Vien di Notte 2 – Le origini: la leggenda della Befana

Avventura, folklore e tradizione: questi gli ingredienti de La Befana Vien di Notte 2 – Le origini, film sequel del 2018 che esplora la leggenda della famosa vecchietta che porta dolciumi ai bambini.

Nella pellicola, diretta dalla regista Paola Randi adesso in tutti i cinema, la Befana non è però un’anziana signora ma una giovane strega buona interpretata dalla tiktoker e ballerina Zoe Massenti. Il film diventa così un racconto di crescita ma anche la rielaborazione di un mito strettamente legato alla nostra cultura popolare.

Ma chi è la Befana?

Forse non tutti lo sanno, ma la Befana (il cui nome non è altro che una corruzione popolare della parola “epifania” che significa apparizione) è una figura antichissima che risale ai riti dell’agricoltura dei popoli che abitavano la nostra penisola. Addirittura prima dei Romani!

Non è infatti un caso che, questa famosa signora, ci passi a trovare proprio tra la fine e l’inizio del nuovo anno solare andando a simboleggiare proprio il rinnovamento: qualcosa che nell’antichità era molto legato alla terra e all’abbondanza.

E qui ci ricolleghiamo ai dolciumi!

Dopo aver subito un calo di popolarità nel Medioevo, la nostra Befana ritorna in auge durante il Rinascimento radicandosi fortemente nel folklore italiano dove è presente con ritualità diverse ma sempre con l’immancabile calza ripiena di leccornie. Un dettaglio che dal Novecento in poi diventa preponderante: ed è proprio questo il momento in cui la Befana inizia ad assumere le caratteristiche con cui la conosciamo oggi.

Vestita con abiti semplici, che richiamano la tradizione contadina, come il famoso fazzoletto e “il vestito alla romana” della filastrocca, la Befana non porta però solo i dolci. Per i bambini che non si comportano bene c’è anche il carbone, oggi diventato dolce ma una volta preso direttamente dal camino!

La trama del film

XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe. L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

La Befana Vien di Notte 2 è diretto da Paola Randi e interpretato da Monica Bellucci e Zoe Massenti. Insieme a loro anche Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, Fabio De Luigi e Corrado Guzzanti.