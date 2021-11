Calendario dell’Avvento L’Occitane: riciclato e riutilizzabile!

Il nuovo Calendario dell’Avvento L’OCCITANE è arrivato per accompagnarci durante i giorni che precedono il Natale! Con 24 caselle davvero speciali, potrete scartare ogni giorno uno dei prodotti top e best seller del brand per regalarvi o regalare una coccola speciale per la vostra pelle!

Ma la vera innovazione in questo Calendario dell’Avvento sta proprio nel suo packaging: sostenibile e riutilizzabile. Infatti, è realizzato in cotone riciclato il che lo rende perfetto per essere riutilizzato anche gli anni successivi o per metterci dentro qualsiasi cosa si voglia.

Il Calendario è stato creato in collaborazione con l’illustratrice britannica Isla Simpson, che si è ispirata alla natura e alla magia della Provenza per i suoi disegni.

Cosa contiene il Calendario dell’Avvento

Se non volete spoiler ma godervi la sorpresa dal 1 al 24 dicembre non leggete oltre. Ma se invece siete dei curiosoni vi facciamo sbirciare quello che sarà il contenuto di questo particolare Advent Calendar.







– 1 olio doccia Mandorla 75ml

– 1 Eau de Parfum Herbaé par L’OCCITANE 5ml

– 1 Balsamo mani intenso 10ml

– 1 Sapone Mandorla 50gr

– 1 Crema mani Karité 30ml

– 1Gel ultra idratante Aqua Réotier 5ml

– 1 Balsamo Riparazione Intensa Aromachologie 75ml

– 1 Maschera notte Immortelle Précieuse 8ml

– 1 Latte corpo Perlé Fleurs de Cerisier 35ml

– 1 Bagnoschiuma Lavanda 100ml

– 1 Spray per cuscino rilassante Coccole di Serenità 15ml

– 1 Concentré de Lait Mandorla 50 ml

– 1 Eau de Toilette Verbena 10ml

– 1 Crema viso Immortelle Divine 8ml

– 1 Shampoo Riparazione Intensa Aromachologie 75ml

– 1 Crema mani Néroli & Orchidée 30ml

– 1 Rossetto Rouge de Fruit – Provence Sunset 2.8gr

– 1 Acqua Micellare 3 in 1 Infusion 30ml

– 1 Crema Immortelle Précieuse 8ml

– 1 Olio Jeunesse Immortelle Divine 4ml

– 1 Crema piedi Karité 30ml

– 1 Siero notte Reset Immortelle 5ml

– 1 Balsamo labbra Ultra Riche Karité 12ml

– 1 Balsamo cosmetico Petit Remède 15g

Il prezzo è di 199,00€.

Cosa ne pensate del Calendario dell’Avvento L’Occitane?