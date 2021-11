Harry Styles ha parlato di Eternals: ecco cosa ha detto

Se avete visto Eternals sapete benissimo che nel film c’è anche un po’ di Harry Styles che nel film compare in una delle due scene post credit. Un cameo a lungo atteso e che, con tutta probabilità, lascia spazio a un futuro molto interessante per l’attore e cantante nel MCU.

Finalmente anche lo stesso Harry Styles ha rotto il silenzio a proposito della sua parte, seppur piccola, in Eternals. In un’intervista con Dazed ha infatti detto:

In realtà compaio solo alla fine. Ma chi non è cresciuto volendo essere un supereroe, sapete? È stata una bellissima esperienza e sono grato di avere avuto la possibilità di lavorare con Chloé.

Un’affermazione che la dice lunga su Harry Styles che sta vivendo un momento di svolta della sua carriera ma che non dimentica di essere umile. Una prerogativa che è sempre stata propria dei grandi artisti.

Oltre al successo in ambito musicale, quello che l’ha reso famoso dai tempi dei One Direction, Harry Styles sta ormai consolidando un’altra carriera parallela in ambito cinematografico.

Dopo la piccola parte in Dunkirk lo vedremo presto in ben due lungometraggi in cui veste il ruolo di protagonista. Il primo di questi è Don’t Worry Darling, in cui ha recitato al fianco di Florence Pugh e in cui è stato diretto dalla sua compagna Olivia Wilde. Mentre il secondo è My Policeman in cui ha condiviso il set con Emma Corrin.

Don’t Worry Darling debutterà nelle sale americane il 23 settembre 2022, giusto in tempo per essere presentato al Festival di Venezia. Non conosciamo invece ancora la data d’uscita di My Policeman.