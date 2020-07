Il Collegio 5 è di nuovo a rischio per colpa dei fan?

Il Collegio, a quanto pare, cambierà per la prima volta location. Gli studenti, dopo quattro super fortunate edizioni, non si troveranno più a studiare presso il Convitto Celana di Caprino Bergamasco.

Si dice che la scuola si trovi in zona Anagni ma non ci sono conferme ufficiali per il momento. I rumor nascono da un video circolato online nel quale si vedrebbero alcuni dei presunti studenti già scelti dalla produzione. Usiamo per sicurezza, ancora, tutti i condizionali del caso.

Negli ultimi giorni sono state pubblicate anche le prime foto inedite della struttura che ospiterebbe Il Collegio 5, si tratta del Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. E sarebbe proprio a causa di questo video e di queste foto che le riprese del docu-reality sarebbero a rischio. Non che ci sia la possibilità di una cancellazione, ma qualche piccolo rallentamento nelle registrazioni forse sì.

Questo perché la location sarebbe stata presa d’assalto dai telespettatori curiosi. Il fatto che la struttura si trovi proprio nel centro cittadino, infatti, ha aiutato i fan ad arrivare dritti dritti davanti ai cancelli per riuscire a scattare foto e girare video.

In alcune immagini si vedono anche i ragazzi della nuova edizione urlare dalla finestra. Gli alunni sarebbero stati persino richiamati dalla produzione e i fan sarebbero stati allontanati in quanto avrebbero materialmente interferito con le riprese.

Anche il giorno seguente, un gruppo di fan si sarebbe riversato davanti al cancello. Si tratta di episodi in effetti prevedibili ma certamente non da emulare: se dovessero ripetersi potrebbero creare delle serie difficoltà allo staff de Il Collegio 5.