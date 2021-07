Love Victor 3 ci sarà! Hulu rinnova ufficialmente la serie

Love Victor è stata una delle serie che più ci ha emozionato negli ultimi due anni. Negli Stati Uniti è andata in onda su Hulu e in Italia la possiamo vedere grazie a Disney Plus (i dettagli qui). Oggi Hulu ha ufficialmente rinnovato la serie per una terza stagione. Ecco qualche dettaglio in più

Il pubblico continuerà quindi a seguire la vita di Victor, della sua famiglia e del suo gruppo di amici. La serie nelle prime due stagioni ha emozionato e incuriosito il pubblico per la freschezza, l’ironia ma anche per la delicatezza con cui affronta le tematiche LGBTQ. Come leggiamo su Hollywood Reporter Hulu non condivide i dati di ascolto ma possiamo dedurre che l’accoglienza sia stata ottima e le critiche poche se hanno deciso di proseguire.

Nella seconda stagione il giovane Victor è tornato nei corridoi del liceo dopo aver trovato il coraggio di fare coming out. Ha dovuto affrontare le reazioni di genitori, amici e della ex fidanzata mentre viveva la sua storia d0amore con Benji (George Sear). Staremo a vedere quali temi e sfide affronterà la terza stagione.

Ecco l’annuncio del rinnovo della serie ispirata a Love Simon per una terza stagione:

🙌 Love, Victor is returning for Season 3! pic.twitter.com/EIVAFQPBg2 — Hulu (@hulu) July 30, 2021