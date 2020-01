Tish cambia il suo colore di capelli, ecco com’è diventata

La cantante Tish è stata senza dubbio una delle più amate protagoniste della scorsa edizione di Amici. Durante il talent show ha fatto parlare di lei non soltanto per la voce ma anche per il suo inconfondibile look. Per i suoi puntini disegnati sul viso e per i capelli di quel rosso piuttosto acceso.

A distanza di tanti mesi, però, la cantante di Gorizia ha deciso di cambiare radicalmente il suo aspetto. Rimangono i puntini ma i suoi capelli sono ora di un colore completamente diverso. Più precisamente, di un biondo platino con delicate sfumature pastello. Quello che sembrerebbe soltanto una scelta di stile è però dettata da qualcos’altro, dal bisogno di un profondo cambiamento.

Dopo 4 anni, ho deciso di cambiare il colore dei miei capelli. Sono molto legata ai cambiamenti, per me hanno sempre un motivo importante dietro. I miei capelli arancioni mi ricordano l’inizio di tante cose, ma anche la fine di molte altre. Le canzoni che ho scritto nel mio primo EP racchiudono momenti molto significativi di questi quattro anni, ma anche momenti che ho vissuto prima di tingerli di arancione.

Non mi sentivo più a mio agio con quel colore, racchiudeva tutto quello che oggi non sono più. Tutto quello su cui sto lavorando e scrivendo adesso, fa parte di un capitolo nuovo della mia vita e vorrei insieme a voi distinguere questi capitoli con un cambiamento significativo. Hope you like my hair as I do.

Tish è alle prese con un la registrazione del suo nuovo progetto discografico e tra una canzone e l’altra si cimenta anche nella realizzazione di cover. Dalle sue parole, si evince che il nuovo look è per lei un modo per voltare pagina, non solo dal punto di vista personale ma anche per quanto riguarda la sua musica.