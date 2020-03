È finalmente online il video ufficiale di blun7 a swishland, travolgente pezzo incluso nell’album di debutto del rapper in felpa viola, Tha Supreme.

L’album si è già trasformato in uno dei progetti discografici di maggior successo dell’anno! In brevissimo tempo, infatti, il disco ha battuto ogni record sulle piattaforme di streaming, lasciandosi alle spalle la concorrenza. Il brano è stato presentato lo scorso dicembre a X Factor 13, dove il misterioso rapper si è presentato come ospite sotto forma di ologramma.

Chi è Tha Supreme, autore di blun7 a swishland

Tha Supreme (vero nome Davide Mattei) è nato nel 2001 ed è diventato famoso per il suo approccio impetuoso e totale alla musica, ma soprattutto per il suo stile inconfondibile. Ad oggi, è considerato uno dei maggiori talenti europei tra i produttori della scena hip hop/trap.

Dopo aver prodotto singoli per Salmo (tra cui Perdonami, certificato doppio platino), Sfera Ebbasta, Mara Sattei, Dani Faiv, Nitro e Izi, collezionando milioni e milioni di play, Tha Supreme si è concentrato sul suo percorso solista confermando di avere delle qualità artistiche uniche, anche a livello internazionale.

Proprio di recente, inoltre, l’artista è stato incluso in Persona, il nuovo album di Marracash. Suo, inoltre, è il tocco geniale ad alcuni dei pezzi di Machete Mixtape 4 della Machete Crew di Salmo.

Il giovanissimo Davide Mattei è senza ombra di dubbio l’artista rap da tenere d’occhio oggi, in quanto il più promettente in assoluto in circolazione. E questo, ovviamente, in funzione di numeri a dir poco incredibili.

Su GingerGeneration.it, in occasione dell’uscita, vi avevamo raccontato del primo record del suo disco di debutto. In poche ore, l’album di Tha Supreme era infatti riuscito a diventare il secondo disco più ascoltato in streaming in Italia, proprio dietro a Machete Mixtape 4.

Video di blun7 a swishland