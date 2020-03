Coronavirus: TimVision, Infinity e gli altri servizi streaming gratuiti

Da ieri tutta l’Italia deve restare a casa per contenere al massimo il contagio del Coronavirus (scopri il decreto qui). Lo smartworking è un modo per lavorare da casa, ci sono poi le lezioni online e molti modi per passare il tempo (scoprine alcuni qui). L’iniziativa Solidarietà digitale ha lo scopo di fornire piattaforme innovative in modo gratuito per approfittare e sostenere la campagna #iorestoacasa. Ecco qualche dettaglio in più

Alcuni servizi streaming hanno deciso di offrire il loro supporto agli italiani mettendo a disposizione i servizi gratuitamente. Infinity, TIMVISION e Amazon Prime video hanno deciso di unirsi ai servizi gratuiti di RaiPlay, DPlay e MediasetPlay, per aprire i loro cataloghi gratuitamente, almeno per il periodo della quarantena. Dplay scrive sul sito “in questo momento di difficoltà ti regaliamo un mese gratis”. Infinity offre i suoi servizi di streaming gratis per 2 mesi.

Vi ricordiamo che dal 24 marzo arriverà in Italia la piattaforma di Disney+ a cui potrete accedere con la prova gratuita.

Il governo contro il Coronavirus supporta anche l’iniziativa Solidarietà digitale che mette a disposizione le piattaforme teconologiche per i servizi più diversi. Per esempio WindTre offre 100 giga aggiuntivi per i suoi clienti prepagati. Il Gruppo Mondadori 3 mesi di abbonamento gratuito alle riviste in formato digitali del Gruppo Mondadori. Sono disponibili: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni. In questo caso bisogna accedere con credenziali SPID.

Per supportare la popolazione durante il Coronavirus, il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione ha coinvolto diversi attori economici del nostro Paese che hanno ora messo a disposizione diversi servizi in modo del tutto gratuito per un tempo determinato. Il Governo afferma che nei prossimi giorni la lista potrebbe allungarsi con nuove offerte. Per tutti i dettagli e per restare aggiornato consulta il sito ufficiale del governo:

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/