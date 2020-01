Harry Styles canta Juice a sorpresa con Lizzo (VIDEO!)

Che energia! Harry Styles ci ha regalato nelle scorse ore un’altra performance (questa volta a sorpresa!) che ci ha lasciati letteralmente senza parole!

Il cantante degli One Direction è salito sul palco dove si stava esibendo la collega Lizzo, a Miami, per una performance da paura sulle note di Juice! L’occasione è stato il concerto della travolgente artista statunitense di qualche ora fa nella stessa città dove, a breve, si terrà il Super Bowl 2020.

Come potete vedere nel video qui sotto, Lizzo è inizialmente rimasta sul palco da sola, per poi farsi raggiungere da un Harry Styles carico come non mai! Insieme all’artista di Fine Line Lizzo ha ballato e cantato sorridente, felice e divertita. E non possiamo certo biasimarla!

Ecco il video dell’esibizione a sorpresa di Lizzo e Harry Styles!

JUICE - HARRY STYLES & LIZZO

We have no choice but to stan. @lizzo put on an incredible show for SiriusXM and @pandoramusic… then @Harry_Styles showed up to bring it home. 🎶 pic.twitter.com/Ki1eSqLFmD — SiriusXM (@SIRIUSXM) January 31, 2020

Come forse saprete, Harry Styles è un fan di Lizzo ormai da diverso tempo. Harry ha infatti interpretato proprio di recente il pezzo in occasione di una puntata speciale del Live Lounge di BBC Radio 1!

In questa occasione, a proposito, Harry aveva commentato:

Penso sia davvero fantastica, è una delle artiste più interessanti che ci siano al momento. Lei è esattamente quello che tu vorresti che un’artista fosse, cioè se stessa!

Ecco qui sotto l’esibizione di Harry sulle note di Juice!

Harry Styles - Juice (Lizzo cover) in the Live Lounge

Lizzo, come saprete, si è imposta come una delle artiste emergenti più interessanti del 2019. Grazie al suo disco Cuz i Love you l’artista è riuscita in breve tempo ad attirare tutti gli occhi su di sé. Lizzo è particolarmente fiera del suo corpo e si batte ormai da tanto tempo contro il bodyshaming. Da qui, per l’appunto, il commento del nostro adorato Harry Styles!