Sorpresa delle sorprese! Fedez ha deciso di stupirci, ancora una volta, producendo uno speciale remix di Le feste di Pablo, una canzone di cui vi abbiamo parlato qui in tempi non sospetti su Ginger! A scrivere il pezzo in prima battuta è stata Cara, una giovane artista davvero molto promettente!

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis di Disney Plus!

Ecco il video con cui Fedez ha annunciato l’arrivo del remix di Le feste di Pablo di Cara!

Erano mesi che volevo scrivere questo ❤️ pic.twitter.com/tMSiq9z2kV — Fedez (@Fedez) April 9, 2020

Chi è Cara: ecco la biografia della cantante di Le feste di Pablo!

Anna Cacopardo, in arte CARA, 20 anni, di Crema. Si è avvicinata alla musica sin da bambina frequentando l’istituto musicale Folcioni di Crema, nelle sezioni canto e pianoforte. Appassionata del cantautorato italiano (ascolta artisti come Lucio Dalla e Fabrizio De andré) e del pop internazionale (come Michael Jackson, Jessie Reyez e Twenty one Pilots) inizia il suo percorso musicale con esibizioni live in sessione acustica, proponendo anche brani inediti da lei scritti.

Nel 2017 ha partecipato al Tour Music Fest di Mogol, arrivando in semifinale a Roma e, con un suo brano inedito, al concorso di Area Sanremo tour 2017, arrivando in finale. Dopo essersi iscritta all’Accademia di Musica NAM di Milano, al corso di Canto Moderno, ha iniziato da qualche anno un percorso musicale proprio, componendo sia testi che musica. “Mi Serve” è stato il primo singolo che ha pubblicato con un’etichetta discografica.

Vi ricordiamo che il remix di Le feste di Pablo di Cara insieme a Fedez sarà disponiile su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming a partire dalla mezzanotte del 10 aprile!