Lindsay Lohan si sposa: ecco le foto dell’anello

Lindsay Lohan è pronta a dire sì. A comunicarlo ai suoi fan è stata proprio lei condividendo sui social una serie di teneri scatti che la ritraggono insieme al futuro marito, Bader Shammas. Nelle foto non manca ovviamente l’anello della proposta: un bel diamante che l’attrice sfoggia con orgoglio e visibile felicità.

La caption delle foto parla da sola dopotutto: “Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro.”

Dopo tanti anni di vita al limite l’attrice sembra aver finalmente ritrovato quell’equilibrio che è venuto meno tanto tempo fa, quando ha dovuto fare i conti con una fama arrivata troppo presto e tante fragilità. Lindsay ha infatti debuttato nel mondo dello spettacolo a soli 3 anni facendo la modella, per poi recitare per la prima volta in un film nel 1998 a 12 anni. Quel film era ovviamente Genitori in trappola.

Ecco la foto che Lindsay Lohan ha condiviso sui social

Una bella notizia, quella del matrimonio, che arriva non molto tempo dopo un’altra news che riguarda la vita professionale dell’attrice. Stiamo ovviamente parlando del suo ritorno al cinema con la rom-com natalizia che sta attualmente girando.

Il film, ancora senza titolo, vedrà come protagonista lei insieme all’ex star di Glee Chord Overstrett e sarà prodotto da Netflix. La commedia arriverà in streaming sulla piattaforma a partire nel 2022. Chissà se per quella data Lindsay sarà già la signora Shammas?

Non ci resta che aspettare per scoprirlo.