Elvis: di Baz Luhrmann anticipazioni, curiosità e colonna sonora del film

Attesissimo e già acclamato dalla critica al Festival di Cannes, Elvis si prepara ad arrivare nei cinema. Il film diretto da Baz Luhrmann, esplora la vita e la musica di Elvis Presley: l’immortale Re del Rock.

L’appuntamento da segnare sul calendario è per il 22 giugno, giorno in cui il film uscirà nei cinema.

Elvis: di Baz Luhrmann il trailer e la trama del film

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Elvis il cast del film

Il biopic di The King vedrà nei panni del protagonista Austin Butler, il quale ha portato in scena una vera e propria metamorfosi. A fianco a lui Tom Hanks, che interpreta il controverso manager di Presley il colonnello Tom Parker. Insieme a loro anche Olivia DeJonge nei panni di Priscilla Presley, grande amore di The King, ma anche Helen Thomson nei panni della madre di Elvis, Gladys, Richard Roxburgh in quelli del padre di Elvis, Vernon.

Luke Bracey interpreta Jerry Schilling, Natasha Bassett interpreta Dixie Locke, David Wenham è Hank Snow, Kelvin Harrison Jr. interpreta B.B. King, Xavier Samuel interpreta Scotty Moore, e Kodi Smit-McPhee interpreta Jimmie Rodgers Snow.

Completano il cast Dacre Montgomery nei panni del regista televisivo Steve Binder, oltre a Leon Ford nei panni di Tom Diskin, Kate Mulvany in quelli di Marion Keisker. Ma anche Gareth Davies nei panni di Bones Howe, Charles Grounds nei panni di Billy Smith, Josh McConville è invece Sam Phillips e Adam Dunn nei panni di Bill Black.

Elvis la colonna sonora del film

In un film del genere non può mancare di certo una colonna sonora coi fiocchi. Così, per restituire al pubblico l’idea di un’America che cambia e perde la sua innocenza, il regista ha fuso la voce di Austin Butler e quella del vero Elvis in momenti diversi della narrazione, componendo il tutto con reinterpretazioni moderne dei celebri pezzi del Re del Rock. Qualcosa che abbiamo già visto in Il grande Gatsby e, prima ancora, in Mouline Rouge!.

Tra gli artisti presenti nella colonna sonora del film ci sono anche i Måneskin, che reinterpretano la celebre If I Can Dream. Insieme a loro la rapper Doja Cat, Swae Lee, Diplo e molti altri.