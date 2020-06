Che estate sarebbe senza un tormentone di Baby K? Un’estate molto triste poco ma sicuro! Arriva quest’oggi, a proposito, la conferma che in tanti aspettavamo! L’artista ha infatti annunciato il suo tanto atteso singolo come back per la bella stagione in arrivo: il brano si chiamerà Non mi basta più e uscirà il prossimo 26 giugno!

La canzone, sorpresa delle sorprese, sarà un pezzo in collaborazione con Chiara Ferragni! Avete letto bene: l’influencer italiana per eccellenza ha infatti deciso di partecipare a questo ambizioso progetto. Chiara sarà dunque inclusa nel pezzo e anche nel video della canzone, della quale già abbiamo avuto una succosa anteprima!

Ecco il video dello spot Pantene con Non mi basta più come colonna sonora!

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, qualche giorno fa Baby K ha “spoilerato” la canzone pubblicando lo spot alla quale è legata. Pantene ha infatti scelto proprio Baby K e Chiara Ferragni come testimonial per la campagna pubblicitaria dei suoi nuovi balsamo per capelli.





Già in base a questa brevissima anteprima possiamo intuire che Non mi basta più sarà un pezzo fresco e allegro che ci accompagnerà fino a settembre.

Nelle settimane scorse, a dire il vero, già avevamo iniziato ad insospettirci. Le due avevano infatti condiviso sui rispettivi profili Instagram una serie di Stories insieme, scatenando la nostra curiosità.

L’appuntamento con Non mi basta più di Baby K e Chiara Ferragni, dunque, è fissato per giovedì prossimo. La canzone, vi ricordiamo, sarà disponibile da venerdì 26 su tutti i digital stores. Cliccate qui per pre-ordinare il pezzo!

Qui sotto trovate una brevissima anteprima del pezzo della canzone:

