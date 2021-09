Baby K e Alvaro Soler: Non dire una parola è il primo singolo insieme!

Baby K e Alvaro Soler collaborano per la prima volta in un singolo. Non dire una parola è il titolo della canzone e verrà pubblicata questo venerdì, 10 settembre.

“Questo brano racconta quel momento in cui l’amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante – “Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”, ha raccontato Baby K.

Non dire una parola porta la firma di Claudia Nahum, in arte Baby K, oltre a quella di Alvaro Soler insieme a Stefano Tognini e Jacopo Ettorre ed è stato prodotto da Zef. Il brano, che non vediamo l’ora di ascoltare, ha già una coloratissima cover.

Il pezzo arriva dopo un’ennesima estate in cui Baby K si è confermata come una delle regine dei tormentoni estivi nel panorama musicale italiano. L’artista è reduce, infatti, dal successo di ben due pezzi, Pati feat. Omar Montes e Mohicani con i Boomdabash. Alvaro Soler, che è sempre più legato al nostro Paese, ha invece spaccato ancora una volta con la sua Mañana insieme al duo colombiano Cali Y El Dandee.

L’estate, a quanto pare non è ancora finita, e i due artisti sono pronti a regalarci un altro scatenato pezzo. Come per ricordarci che la bella stagione è anche uno stato d’animo e non solo un limitato numero di mesi dell’anno. Per i due hitmaker c’è nell’aria un nuovo successo assicurato!