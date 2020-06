Su Ginger Generation ve l’avevamo raccontato qui. Baby K e Chiara Ferragni hanno accettato di partecipare ad una nuova campagna pubblicitaria di Pantene molto speciale. Il nuovo spot, reso disponibile oggi sui loro profili social ufficiali, rappresenta infatti il primo vero spoiler del nuovo tormentone di Baby K!

Claudia Judith Nahum, questo il vero nome di Baby K, ha infatti in programma per noi la pubblicazione di un nuovo pezzo che ci accompagnerà per tutta la prossima estate. Una canzone fresca, frizzante, allegra e ballabile perfetta per la bella stagione in arrivo e una bella boccata d’aria in questo periodo così difficile.

Il titolo della canzone della pubblicità Pantene con Chiara Ferragni e Baby K, in ogni caso, è ancora sconosciuto. Lo spot serve come anticipazione del singolo di Baby K, di cui conosceremo il titolo a brevissimo.

Ecco il video dello spot di Pantene 2020 con Chiara Ferragni e Baby K!





Felicissima di poter annunciare la collaborazione con @capellipantene e @chiaraferragni ! Un progetto davvero unico nato pensando che anche in un'estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi- partendo dai capelli ✨ Ps. Contiene uno Spoiler importante🚨 Qualcosa di speciale é in arrivo… 😈👂🔥 #estatepantene #adv #IndossaITuoiCapelli

L’arrivo del singolo di Baby K con la “collaborazione” di Chiara Ferragni le due ce l’avevano anticipato proprio di recente. Nelle scorse settimane, infatti, Baby K e Chiara Ferragni avevano caricato sui rispettivi profili social una serie di Stories insieme. I video avevano insospettito i fan delle due, che già si aspettavano una collaborazione.

Baby K, con questo nuovo brano, si conferma dunque la regina dei tormentoni estivi. Dopo lo straordinario successo di brani come Roma Bangkok, Da Zero a cento (a sua volta colonna sonora di uno spot Vodafone) e Playa, l’artista è pronta a farci scatenare un’altra volta.

Continuate a seguirci e a seguire Claudia sui social: è in arrivo la conferma riguardo al titolo del nuovo tormentone. E della nuova canzone dello spot Pantene!