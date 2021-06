Boomdabash e Baby K: audio e testo del tormentone Mohicani

L’energia travolgente dei Boomdabash è tornata! Da Venerdì 11 Giugno è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale Mohicani, l’attesissimo nuovo singolo dei Boomdabash & Baby K.

Mohicani segna il ritorno in musica in grande stile della band campione delle estati degli ultimi anni. I Boomdabash che quest’anno incontrano a grande sorpresa Baby K, altra hitmaker italiana dai successi da record.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande effetto che rimanda alla dancehall tipica della Giamaica, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

Il testo di Mohicani

Parte la musica mi carico

Questo qui è un momento magico

Dal Tirreno all’Adriatico

Io sto bene solamente quando sto con te

A fine serata sembro John Travolta

Uscendo dalla pista con la giravolta

Però non fare tardi come l’altra volta

Siamo già tutti in macchina

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita interagingergeneration

Se con te ballo un po’

Cubano

Brasiliano

Argentino

Colombiano

Sudamericano

Jamaicano

Basterà la musica per dirti che ti amo

Basterà la musica per dirti che ti amo

Io ti porterei con me senza ma e senza se

Che ne pensi di un posto lontano?

Dove il traffico non c’è

E le stelle che cadono a mare le prendi per mano

Un’isola deserta senza wi-fi

Voglio solo good vibe

Non pensiamo più a nulla

Stanotte se balla

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera

Se i pensieri hanno le ali

Come gli angeli e gli aeroplani

Anche quando siamo lontani

Io ti sento vicino a me

Se i pensieri hanno le mani

Posso stringerti fino a domani

Siamo gli ultimi come i mohicani

Ad amarci così tanto io e te

Dimmi cos’è

Questa musica nuova nell’aria

E tu chi sei

Bella come un’estate in Italia

Che canta sotto la luna

E si tuffa nel mare stasera

Sarà un’altra avventura

O durerà per una vita intera

Se con te ballo un po’

Cubano

Brasiliano

Argentino

Colombiano

Sudamericano

Jamaicano

Basterà la musica

Se con te ballo un po’

Cubano

Brasiliano

Argentino

Colombiano

Sudamericano

Italiano

Basterà la musica per dirti che ti amo