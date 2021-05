Baby K ha appena annunciato con un video teaser il suo nuovo album, Donna sulla luna, in uscita l’11 giugno. Il disco conterrà anche Pa ti, il singolo lanciato in collaborazione con Omar Montes, che è già uno dei tormentoni annunciati per la prossima estate.

L’album arriva dopo il precedente Icona, un progetto particolarmente riuscito, contente hit come il travolgente Zero a cento.

#DONNASULLALUNA è il titolo del quarto album in studio di @babykmusic, in uscita il prossimo 11 GIUGNO! Per-order e pre-add al link sotto! ⌛️https://t.co/MouZJZPFmr Pronti? 🚀🌕 pic.twitter.com/qjGy63ZBHN — Baby K Of Fanclub (@BabyKOfficialFC) May 18, 2021

Venerdì 7 maggio è uscito Pa Ti (qui trovi audio e testo del brano), il nuovo singolo scritto e interpretato da Baby K feat Omar Montes.

Distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy e prodotto da Congorock, il brano dal sapore latino e dal ritmo suadente e incalzante racconta il dialogo tra due innamorati che vivono con intensità la loro relazione e si interrogano a vicenda sulla sincerità dei loro sentimenti.

L’uscita di Pa Ti è il preludio di un nuovo importante capitolo musicale per l’iconica popstar regina dei record Baby K, che in questa occasione ha scelto di duettare con la star internazionale Omar Montes per farci ballare come ogni estate.

I fan di Claudia Nahum si aspettano molto da questo nuovo lavoro, del resto Baby K ha raggiunto importanti traguardi. Basti pensare, ad esempio, che è l’unica artista italiana ad aver raggiunto un miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube.