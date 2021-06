Baby K racconta cosa significa Donna sulla luna, il nuovo album

Continua incessantemente la corsa verso il successo con straordinaria creatività per l’icona pop e cantautrice Baby K che oggi, venerdì 11 giugno, esce in versione fisica e digitale con l’album Donna sulla Luna.

Il nuovo progetto discografico contiene gli indiscussi successi Non Mi Basta Più e Playa, è distribuito da Sony Music Italy.

L’artista ha avuto il piacere di ospitare nel proprio progetto dieci “colleghi” di fama nazionale ed internazionale nei featuring dell’album.

Si tratta di Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni. Ma anche gli esponenti della scena urban Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade.

L’artista ancora una volta parte dal fulcro del suo racconto artistico e personale, la figura della donna nella società.

In particolare la Donna sulla Luna è una metafora che descrive la capacità di combattere con lavoro, costanza e determinazione per riuscire a raggiungere i propri obiettivi e a realizzare i propri sogni. Il richiamo è provocatoriamente allo sbarco sulla luna di consueto raccontato al maschile che Claudia ribalta mettendo nel ruolo di protagonista una donna.

Ci dicono che la destinazione è la meta assoluta da raggiungere ma la destinazione non è mai una, la sceglierai e poi la cambierai e la cambierai e lei ti cambierà a sua volta. L’importante è camminare, correre e macinare finché un giorno ti ritrovi nello spazio, tra stelle sconosciute, dove non c’è chiasso, non ci sono chiacchere, nello spazio non c’è nemmeno il vento, allora ti ritrovi sola con il tuo coraggio e con il rimbombare dei tuoi battiti. Dove può arrivare una donna se punta alle stelle? Sulla luna.