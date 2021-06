Tenebre e ossa è stata una delle serie rivelazione di Netflix dello scorso aprile (la recensione qui). Un fantasy ben sviluppato, con una buona recitazione e tematiche interessanti che ci hanno tenuti incollati allo schermo. Oggi la piattaforma streaming ha comunicato ufficialmente che la serie avrà una seconda stagione! Ecco il video annuncio del cast

Io penso che abbia funzionato, afferma Jessie Mei Li protagonista di Tenebre e ossa nel video su Twitter. Quindi siete pronti per la news? Le fa eco la collega Amita Suman. Spoiler alert: Ci vedremo nella stagione 2, continua Ben Barnes. Tenebre e ossa è ufficialmente confermato per la seconda stagione, annuncia Ben Barnes. Il cast ringrazia poi il pubblico per aver guardato la serie. Infine, tutti dichiarano di essere molto emozionati all’idea di poter continuare a raccontare questa storia.

A riguardo posso solo dirvi che abbiamo dei piani, aveva dichiarato l’autrice Leigh Bardugo in un’intervista a CBR sorridendo. Non dipende da noi se possiamo potremo metterli in pratica con Tenebre e Ossa 2. Tuttavia abbiamo molti piani e molti libri tutti con diverse e molteplici strade da poter percorrere. Come i miei lettori hanno imparato, adoro un buon cliffhanger.

Ora che il rinnovo è ufficiale ecco cosa ci piacerebbe approfondire nella seconda stagione. Alina Starkov troverà il modo di liberarsi dall’influenza dell’Oscuro e sfruttare al meglio il suo potere? Continuerà a fuggire? Come continuerà il rapporto con Mal? Quale ruolo avrà Zoya? In che modo Inej sceglierà di vivere la sua ritrovata libertà? Insomma queste e altre domande troveranno certamente una risposta ora che il rinnovo di Shadow and Bone è certo!

Ecco l’annuncio del cast per il rinnovo:

Tenebre e Ossa stagione 2?

TENEBRE E OSSA STAGIONE 2 pic.twitter.com/E7uaf3UD5t — Netflix Italia (@NetflixIT) June 7, 2021