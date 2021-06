RM: audio, testo e traduzione dell’inedito Bicycle!

Quale migliore occasione della BTS FESTA 2021 per RM per presentare un nuovo pezzo inedito? Da qualche ora è disponibile online Bicycle, il nuovo brano di Namjoon!

La canzone Bicycle è prodotta, scritta e arrangiata da RM insieme a John Eun. Insieme all’artista, come forse ricorderete, RM aveva già collaborato per il singolo HOPE.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Bicycle di RM!

RM - Bicycle #2021BTSFESTA

Testo RM dei BTS

Traduzione RM Bicycle

[Intro] 두 발을 구르며볼 수 없는 그댈 마주해언제나처럼 날맞아주는 몇 센치의 떨림 [Verse 1] I wanna keep the bass down low벌써 내 마음은 주말 modeI don’t see no open cars, no open bars나쁘지 않아 온전히 혼자인 road섬처럼 떠있는 사람들의 마음어쩌면 오지 않을 듯한 밤지평선을 걸어가 또 굴러가우리가 정한 저 소실점으로 [Chorus] 슬프면 자전거를 타자바람을 두 발 아래 두자오 자전거를 타자두 팔을 자유로이 벌리며 [Post-Chorus] 나 나나나 나나나나나나나나나나나 나나나 나나나나나나나나 [Verse 2] 가끔은 굴러가게 둬자전거 바퀴처럼찾을 게 있어오후의 간식처럼이 작은 순간을 위해 살아온 것 같아두 바퀴 위에선 다 사사로운 한낮의 꿈Feel the roof, smell the truth멀지 않아 기적은어떤 얼굴을 해도 지금은 괜찮아진짜 소중한 건 눈에 보이지 않아땅에서 발을 떼저 새를 닮은 태섬처럼 떠있기로 해바람을 따라 춤춰Yeah 울어도 돼원래 행복하면 슬퍼 [Chorus] 슬프면 자전거를 타자바람을 두 발 아래 두자오 자전거를 타자두 팔을 자유로이 벌리며 [Post-Chorus] 나 나나나 나나나나나나나나나나나 나나나 나나나나나나나나 [Outro] (나나나 ) 나나나 (나나나 ) 나나나 (나나나 )라라라라라(나나나 ) 나나나 (나나나 ) 나나나 (나나나 )라라라라라

Con due piedi

Ti sfido, chi non può essere visto

io come sempre

un po’ di agitazione

Voglio tenere il basso basso

Il mio cuore è già pronto per il weekend

non vedo nessuna auto, nessuna sbarra aperta

Non è male, sono tutto da solosolo in questa strada

I cuori delle persone fluttuano come un’isola

Una notte che potrebbe non arrivare mai

Cammino attraverso l’orizzonte e rotolo ancora

in quel punto di fuga che abbiamo impostato

Se siamo tristi, andiamo in bicicletta

Mettiamo il vento sotto i nostri piedi

Oh, andiamo in bicicletta

Con le nostre braccia tese e libere

Na, na-na-na, na-na-na (X4)

Lascialo rotolare a volte come una ruota di bicicletta

Ho qualcosa da trovare come uno spuntino pomeridiano

Mi pare di vivere questo piccolo momento

Su due ruote, è un sogno privato di mezzogiorno

Senti il ​​tetto, annusa la verità, non distante c’è un miracolo

Non importa che faccia fai, va tutto bene ora

Ciò che è veramente prezioso è invisibile

Togli i piedi da terra, assomiglia a quell’uccello

Fluttuiamo come un’isola, balliamo con il vento

Sì, puoi piangere

Quando sei felice, sei triste

Se siamo tristi, andiamo in bicicletta

Mettiamo il vento sotto i nostri due piedi

Oh, andiamo in bicicletta

Con le nostre due braccia tese in libertà

Na, na-na-na, na-na-na (X4)

(Na-na-na) Na-na-na (na-na-na), na-na-na (na-na-na)

La-la-la-la-la

(Na-na-na) Na-na-na (na-na-na), na-na-na (na-na-na)

La-la-la-la-la