Tenebre e Ossa 2 riprese ufficialmente al via! La conferma in una foto

Tenebre e ossa è stata una delle serie rivelazione di Netflix dello scorso aprile (la recensione qui). Un fantasy ben sviluppato, con una buona recitazione e tematiche interessanti che ci hanno tenuti incollati allo schermo. La conferma della seconda stagione è già ufficiale da qualche mese e da circa una settimana sappiamo che le riprese sono iniziate!

Nella seconda stagione ci piacerebbe approfondire alcune storyline e tematiche. Alina Starkov troverà il modo di liberarsi dall’influenza dell’Oscuro e sfruttare al meglio il suo potere? Continuerà a fuggire? Come continuerà il rapporto con Mal? Quale ruolo avrà Zoya? In che modo Inej sceglierà di vivere la sua ritrovata libertà? Insomma queste e altre domande troveranno certamente una risposta ora che il rinnovo di Shadow and Bone è sempre più vicino

L’autrice dei romanzi ha tra l’altro già dichiarato di avere piani anche oltre la seconda stagione. A riguardo posso solo dirvi che abbiamo dei piani, ha affermato l’autrice Leigh Bardugo in un’intervista a CBR sorridendo. Non dipende da noi se possiamo potremo metterli in pratica con Tenebre e Ossa 2. Tuttavia abbiamo molti piani e molti libri tutti con diverse e molteplici strade da poter percorrere. Come i miei lettori hanno imparato, adoro un buon cliffhanger.

Scopri la mappa interattiva dei luoghi della serie

Ecco la foto con l’inizio delle riprese di Shadow and Bone:

È ufficiale: stanno iniziando le riprese della stagione 2 di Tenebre e Ossa 🙌 pic.twitter.com/kyW71vViJ8 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 13, 2022