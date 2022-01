Colore-Valore, il binomio vincente delle auto usate: +10% per quelle total black

In base alle risposte del mercato, il colore ha un peso determinante per il valore di una vettura di seconda mano. Ci sono infatti colori come il nero che vengono apprezzati di più dagli acquirenti, al punto da aumentare il valore di 10 punti percentuali circa.

Oggi approfondiremo alcune informazioni relative al rapporto tra colore e valore delle auto usate, concentrandoci sui modelli total black che – stando al giornale tedesco Die Welt – sono i più apprezzati in assoluto.

L’indagine di Die Welt sul rapporto fra colore e valore

Quando si parla di vetture di seconda mano, colore fa rima con valore, specialmente se si tratta del nero. Una recente indagine condotta dal giornale tedesco Die Welt, infatti, ha portato alla luce dei dati molto interessanti. Stando al report, le automobili usate total black valgono il 10,2% rispetto alle altre; anche il grigio e il bianco sono colori che piacciono a chi cerca un’auto di seconda mano, ma le loro percentuali non si avvicinano a quelle delle automobili nere. I colori sgargianti, invece, sono i meno apprezzati in assoluto, tanto da poter causare una diminuzione del valore complessivo del veicolo.

Fra i toni cromatici più dannosi per il valore della vettura si trova il colore argento, soprattutto per la delicatezza della livrea, al punto da causare un calo del 28% del valore dell’auto. Stesso discorso per il color oro, mentre al -11% si trovano il verde, il blu e il rosso. Nel mondo delle auto, dunque, esistono dei colori più adatti da scegliere e altrettanti che sarebbe più opportuno evitare. Quali saranno i colori del futuro? Le nuove sfumature che vedranno protagonisti colori caldi come il rosa e l’arancione.

Le tinte preferite dagli italiani e i consigli per l’acquisto

Sebbene alle volte i gusti possano dipendere dal proprio retaggio culturale, in fatto di colori per le macchine, sembra proprio che gli automobilisti italiani siano d’accordo con tutti gli altri: il nero e il bianco, infatti, restano le tinte preferite nella Penisola, e lo stesso vale anche per il terzo protagonista, ovvero il grigio.

Naturalmente, quando si parla di preferenze e dettagli che fanno la differenza non conta solo il colore, ma anche altri fattori, come ad esempio l’alimentazione e le dimensioni della vettura. Per individuare con maggiore facilità l’automobile di seconda mano più adatta per le proprie esigenze, si può far riferimento ad alcuni servizi online specializzati nella ricerca di auto usate, che offrono la possibilità di filtrare i diversi modelli presenti in base a questi criteri. Altri elementi da aggiungere ai fattori da considerare in fase d’acquisto sono il prezzo, il brand, e il chilometraggio reale della vettura. Infine, anche lo spazio, e la corretta manutenzione periodica del veicolo, sono aspetti degni della giusta attenzione.