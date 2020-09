Cerchiamo di fare un pochino di chiarezza sul tanto chiacchierato parto di Gigi Hadid. Perché qui la situazione inizia ad essere piuttosto confusa! Gigi Hadid, insomma, ha partorito oppure no? Fino a pochissime ore fa, sembrava proprio di sì. Ma sull’ufficialità della news aleggia ancora il mistero.

In serata, il padre di Gigi Hadid, l’imprenditore Mohamed Hadid, aveva condiviso su Instagram un post che ci aveva fatto saltare sulla sedia. Nella didascalia della sua lettera, Hadid si congratulava con la figlia, taggata nel post, ringraziando lei e Allah e manifestando tutta la sua gioia infinita.

Il post ha comprensibilmente scatenato un putiferio online. Le directioners fan di Zayn e di Gigi Hadid avevano iniziato a tempestare Hadid di messggi e commenti, chiedendo se la modella avesse effettivamente partorito.

Il padre di Gigi Hadid, Mohamed Hadid, ha appena postato questa dolce lettera dedicata all’arrivo della sua prima nipotina 🤍 pic.twitter.com/zsd20aN44d — Gigi Hadid Italia (@GigiHadidIT) September 16, 2020

Poche ore dopo la pubblicazione del post, in ogni caso, Hadid ha dovuto fare marcia indietro. Il post Instagram del padre di Gigi è infatti stato rapidamente cancellato.

Gigi Hadid ha partorito davvero? Ecco la risposta di Bella Hadid

La sorella di Gigi, incalzata da alcuni fan su Instagram, ha poi voluto mettere le cose in chiaro. Nonostante il post sospetto del padre, no, il figlio (o più probabilmente la figlia) di Gigi Hadid e Zayn non è ancora nata.

Ecco lo scambio.

Bella Hadid, questa notte, ha risposto ad una fan che chiedeva se la bambina era già nata con “no she’s not ✨🖤”. Siamo sicuri che la notizia delle nascita della bambina verrà condivisa da Gigi stessa o da Zayn Malik, quindi è solamente una questione di attimi! pic.twitter.com/fEusnM9grk — Gigi Italia (@GigiHadidIT) September 17, 2020

Quale sarà la verità? Sembra tutto molto sospetto. Potrebbe essere che Mohamed Hadid abbia infatti deciso di scrivere quel post preso dall’euforia del momento e che il resto della famiglia l’abbia in realtà voluto “ridimensionare”. Magari (ma questa è solo un’ipotesi) Gigi e Zayn avevano in mente di fare l’annuncio più in là e Mohames potrebbe avere spoilerato tutto.

In un caso o nell’altro una cosa è certa. Gigi Hadid, se non ha già partorito, darà luce al suo primo figlio davvero prestissimo.