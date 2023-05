Taylor Swift ft. Ice Spice – Karma (Remix): Video, testo e traduzione

Taylor Swift ha pubblicato il chiaccheratissimo Karma (Remix) con Ice Spice. Ma perché questa canzone ha destato così tante polemiche? Molti fan pensano che questa collaborazione sia solo un modo per Tay di ripulire la sua reputazione dopo le polemiche riguardo la sua vita privata.

Come molti sapranno la cantante americana ha recentemente iniziato a frequentare Matty Healy ed il leader dei The 1975 è noto per le sue esternazioni non politically correct e spesso considerate razziste e misogine; nello specifico è stato accusato di aver detto delle cose molto offensive ed razziste nei confronti proprio di Ice Spice durante un podcast, adesso rimosso di un’ondata di polemiche.

Taylor non ha mai commentato i comportamenti del presunto fidanzato, ma ha deciso di collaborare con la donna che lui ha insultato e molti pensano si tratti solo di una mossa PR per pulirsi la coscienza.

Significato di Karma:

Visto tutte le teorie su di un misterioso disco scomparso dallo stesso titolo, Karma era una delle canzoni più attese del disco. Il brano parla di come questa volta il karma sta giovando dalla parte di Taylor, mentre sta andando contro le persone che le hanno fatto del male in passato; nel brano lo paragona ad una serie di cose, positive nel suo caso e negative nel caso dei suoi avversari.

Chi è Ice Spice?

Ice Spice, pseudonimo di Isis Naija Gaston, è una rapper statunitense che diventata famosa nel 2022 con la pubblicazione dei singoli Munch (Feelin’ U) e Bikini Bottom, ai quali ha fatto seguito l’EP di debutto Like..? (2023).

Ascolta Karma (Remix) di Taylor Swift ft. Ice Spice:

Testo di Karma (Remix) di Taylor Swift ft. Ice Spice:

[Verse 1: Taylor Swift]

You’re talking shit for the hell of it

Addicted to betrayal, but you’re relevant

You’re terrified to look down

‘Cause if you dare, you’ll see the glare

Of everyone you burned just to get there

It’s comin’ back around

[Pre-Chorus: Taylor Swift]

And I keep my side of the street clean

You wouldn’t know what I mean

[Chorus: Taylor Swift]

‘Cause karma is my boyfriend

Karma is a god

Karma is the breeze in my hair on the weekend

Karma’s a relaxing thought

Aren’t you envious that for you it’s not?

Sweet like honey, karma is a cat

Purring in my lap ‘cause it loves me

Flexing likе a goddamn acrobat

Me and karma vibe like that

[Verse 2: Ice Spice, Ice Spice & Taylor Swift]

Karma is your chеcks by the bounce (Damn)

Karma is the fire in your house (Grrah)

And she ‘bout to pop up unannounced (Like)

And she never leavin’ you alone (Damn)

Watch it put your opps on the throne (Yeah)

Got you wavin’ pretty white flags, fienin’ for that cash

Thinkin’ it’ll save ya, now you switchin’ up your behaviour

It’s okay, baby, you ain’t gotta worry, karma never gets lazy

So, I keep my head up, my bread up, I won’t let up (Never)

Promise that you’ll never endeavor with nothin’ lesser (Ever, ever)

I be draggin’ that wagon, karma is a beauty

Winning that pageant, yeah

[Chorus: Taylor Swift, Ice Spice, Taylor Swift & Ice Spice]

‘Cause karma is my boyfriend (And)

Karma is a god

Karma is the breeze in my hair on the weekend

Karma’s a relaxing thought

Aren’t you envious that for you it’s not?

Sweet like honey, karma is a cat

Purring in my lap ‘cause it loves me

Flexing like a goddamn acrobat

Me and karma vibe like that (Grrah)

[Bridge: Taylor Swift]

Ask me what I learned from all those years

Ask me what I earned from all those tears

Ask me why so many fade, but I’m still here

(I’m still here, I’m still here)

[Breakdown: Taylor Swift, Ice Spice, Taylor Swift & Ice Spice]

‘Cause karma is the thunder

Rattlin’ your ground

Karma’s on your scent like a bounty hunter

And karma’s gonna track you down

Step by step, from town to town

Sweet like justice, karma is a queen

Karma takes all my friends to the summit (Facts)

Karma is the guy on the screen

Coming straight home to me

[Chorus: Taylor Swift, Ice Spice, Taylor Swift & Ice Spice]

‘Cause karma is my boyfriend (Karma is my boyfriend)

Karma is a god (Yeah)

Karma is the breeze in my hair on the weekend (Weekend)

Karma’s a relaxing thought

Aren’t you envious that for you it’s not?

Sweet like honey, karma is a cat

Purring in my lap ‘cause it loves me

Flexing like a goddamn acrobat

Me and karma vibe like that

[Outro: Taylor Swift, Ice Spice]

Karma is my boyfriend

Karma is a god (Ah)

Karma is my bestie (Mmm)

Karma’s a relaxing thought

Karma’s gonna hold you down

Traduzione:

[Verse 1]

Stai dicendo str***ate da quell’inferno

Ossessionato dal tradimento, ma sei rilevante

sei terrorizzata dal guardare in basso

perché se ci provi, vedrai il riflesso

da tutti quelli che hai bruciato per arrivare li

torna indietro

[Pre-Chorus]

e tendo il lato della mia strada pulita

non capirai cosa intendo

[Chorus]

perché il karma è il mio fidanzato

Karma è Dio

Karma è la brezza nei miei capelli il weekend

Karma è un pensiero rilassante

ma per te, non è dolce come il miele

Karma è il gatto che fa le fusa sulle mie gambe perché mi ama

si flette come un bravo acrobata

io ed il karma abbiamo un’intesa

[Verse 2: Ice Spice, Ice Spice & Taylor Swift]

Karma è il tuo (Damn)

Karma è il fuoco nella tua casa (Grrah)

e lei che arriva senza avvisare (Like)

e non ti lascerà mai solo (Damn)

guarda come ti mette i nemici sul trono (Yeah)

devi sventolare la bandiera bianca, flexando per quei soldi

pensando che to avrebbero salvato, ora stai cambiando atteggiamento

va bene, tesoro, non devi preoccupare, il karma non è mai pigro

quindi, tengo la testa alta, continuo a fare soldi, non lascerò stare (mai)

prometto che non ti impegnerai con nulla di meno (mai, mai)

Tirerò avanti la baracca, karma è bellezza

vincere un concorso, yeah

[Pre-Chorus]

e tendo il lato della mia strada pulita

non capirai cosa intendo

[Chorus]

perché il karma è il mio fidanzato

Karma è Dio

Karma è la brezza nei miei capelli il weekend

Karma è un pensiero rilassante

ma per te, non è dolce come il miele

Karma è il gatto che fa le fusa sulle mie gambe perché mi ama

si flette come un bravo acrobata

io ed il karma abbiamo un’intesa

[Bridge]

Chiedimi cosa ho imparato in tutti questi anni

chiedimi cosa ho guadagnato da tutte queste lacrime

chiedimi tante cose, ma sono ancora qui

(I’m still here, I’m still here)

[Breakdown]

Perché il karma è un tuono

che sfregia il tuo suolo

Karma segue il tuo odore come un cacciatore di taglie

Karma ti troverà

passo dopo passo, città dopo città

dolce come la giustizia, karma è la regina

Karma porta tutti i miei amici all’incontro

Karma è l’uomo sullo schermo

che torna a casa da me

[Chorus]

perché il karma è il mio fidanzato

Karma è Dio

Karma è la brezza nei miei capelli il weekend

Karma è un pensiero rilassante

Non sei geloso che per te non lo è

ma per te, non è dolce come il miele

Karma è il gatto che fa le fusa sulle mie gambe perché mi ama

si flette come un bravo acrobata

io ed il karma abbiamo un’intesa