Irama: video e significato di 5 gocce feat. Rkomi

È online il video di 5 gocce, il nuovo singolo di Irama con la collaborazione di Rkomi. Il singolo è tratto dall’album Il giorno in cui ho smesso di pensare che dopo l’esordio al n.1 della classifica di vendita ha raggiunto il Disco D’oro.

Il video è nato da un’idea di Irama, in collaborazione con il regista LateMilk e il produttore Sachidanand Marco Gentile, grazie all’unione dello studio creativo Oceancode con la produzione esecutiva di Borotalco.

Il video di 5 gocce è un viaggio di situazioni surreali ed immaginarie dove Irama vive il tutto con il sound del rischio e della sregolatezza.

Un percorso spericolato di equilibrio tra i palazzi di una città immaginaria e di sue fantasie profonde di rischio e controversia, come aspetti di un inconscio rivelato con le forme distorte di 5 gocce, protagoniste del testo.

In questo viaggio non può mancare l’incontro con Rkomi, presente nella centralità del video come un apparizione onirica per un linguaggio visivo vicino ad un sogno distorto dell’artista. Dopo una notte intensa ed una pressante quotidianità.

Guarda il video di 5 gocce di Irama

5 gocce è uno dei brani dell’album a cui Irama è più legato. Scritta e prodotta insieme a Mr. Naisgai, storico produttore di Rauw Alejandro, è una canzone che parla di irrequietudine. Una forma di perenne tensione e agitazione che a volte lo stesso artista vive.

Una volta chiuso il provino, Irama ha sentito il bisogno di aggiungere al pezzo un colore differente e ha pensato subito a Rkomi. Per Irama è uno degli artisti che meglio riesce a coniugare poesia e canzone, con l’attitude giusta. Rkomi entusiasta ha accettato subito ed in brevissimo tempo ha inviato delle parti di testo perfette per il brano.

Quello con Rkomi è solo uno dei feat presenti nell’album, che vanta la direzione artistica di Shablo, a cui sia aggiungono quelli con Sfera Ebbasta, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque. Oltre al lavoro con i più grandi produttori come Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri.

Irama ha annunciato i concerti che apriranno il suo tour 2022 e il successivo tour estivo. Dopo la data zero a Mantova del 24 aprile, il 26 aprile sarà al Palazzo dello Sport di Roma, il 28 aprile al Palapartenope di Napoli e il 30 aprile al Mediolanum Forum di Milano, data andata sold out. Il tour proseguirà per tutta l’estate. Per info e prevendite vai su Vivoconcerti.com.