Tancredi – Groovy: audio e testo della canzone

Groovy è uno dei brani del nuovo album di Tancredi intitolato Golden Hour, in uscita oggi 21 gennaio. Il disco è stato anticipato dal singolo promozionale Wah Wah.

Questo brano è stato il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo. Inoltre, dopo l’EP Iris, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore.

Audio Groovy di Tancredi

Testo Groovy di Tancredi

Baby sono groovy

mi guardano tutti

sono quello che assumi

valgo più dei minuti

non fotto con le groupie

ma mi [?]

se mi guardano tutti

anche con gli occhi chiusi

o se spegni le luci

Io non sono mica un rapper

ho un casino [?]

giro come fossi Gatsby coi gessati niente felpe

non perdo tempo coi blablabla

faccio le bolle con lo champagne

l’amore non sa di fragola è solo una favole il resto [?]

i miei pensieri chiusi in una siga

vivo in [?] tipo dolce vita

tengo il mondo con solo due dita

io non avevo un piano B

non ho alternativa

ho solo la voce, solo la voce

Baby sono groovy

mi guardano tutti

sono quello che assumi

valgo più dei minuti

non fotto con le groupie

ma mi [?]

se mi guardano tutti

anche con gli occhi chiusi

o se spegni le luci

E quando le luci si spengono

io ritorno sempre lì

golden hour

Se ti va

vienimi a trovare quando hai lucidità

è da tempo che mi sento un po’ più leggero

forse è la distanza, forse è la gravità

io non do peso a quello che gli altri mi dicono

giuro non mi importa se da dietro mi deridono

sopra un nuovo capitolo hai sentito mai il brivido

che ti passa quando insegui un sogno

e butti tutto all’aria per sentirti libero

per un pugno di ossigeno

da quando l’ho fatto poi ha smesso di piovere

non ho più paura di fare gli sbagli e di perdere

sono più forte di quello che pensi te

che pensi te