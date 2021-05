Esce il 14 maggio il primo disco di Tancredi, tra i semifinalisti di Amici 20. S’intitola Iride e contiene sette brani di cui tre sono gli inediti presentati, con successo, durante il talent show di Canale 5. Ecco audio e testo di una delle tracce, Iride.

Audio di Iride di Tancredi

Testo di Iride di Tancredi (fonte Angolo Testi

Lo sai che sono fatto così yah

non ho tempo per essere triste

scrivo tutto bene sopra l’iride

scrivo tutto bene

Scrivo parole per far sì che venga scritto il mio nome

stavo con [?] in un bar pensavo a un futuro migliore

facevo freestyle al parco di giorno e pure di notte

il mio fra non è talento, è solo fame e sudore

Tancredi è un capo lavoro, fra non ho un capo al lavoro

guarda che bella Milano sono sul tetto del Duomo

mi han detto poco di buono, stapperò un’altra Sapporo

perchè so dirti chi sono

perchè so dirti chi sono

Sono Chopin dentro un motel

la vita sorride dolce come un frappè

[?] non piove più mi sento davvero bene ma bene davvero

Lo sai che sono fatto così yah

non ho tempo per essere triste

scrivo tutto bene sopra l’iride

scusa se sono fatto così yah

ma è il motivo per cui sono qui yah

scrivo tutto bene

Andavo a scuola coi conati e non volevo starci

studiavo poco giusto per non perdere degli anni

e a casa andava sempre peggio ma eravamo abituati

che pensavano di fare gli assistenti sociali

restavo fuori la sera senza mai fretta

fumavo con Ringhio fuori dalla finestra

andavo a casa di Ale per respirare

e non sentivo più il peso delle giornate

Ci siamo fatti più grandi ora Sam vive in America

alcuni non li ho più visti con altri invece ci si evita

e becco ancora il Carlito brindiamo sempre alla nostra

il male non ci ha sconfitto ma ci ha trasmesso la forza

Sono Chopin dentro un motel

la vita sorride dolce come un frappè

[?] non piove più mi sento davvero bene ma bene davvero

Lo sai che sono fatto così yah

non ho tempo per essere triste

scrivo tutto bene sopra l’iride

scusa se sono fatto così yah

ma è il motivo per cui sono qui yah

scrivo tutto bene

scrivo tutto bene

scrivo tutto bene sopra l’iride