In occasione della festa della donna la redazione di Ginger Generation vi propne un altro divertente test! Questa volta vi invitiamo a mettervi a confronto con 4 delle super eroine Disney più toste in circolazione!

Ognuna di queste super eroine Disney rappresenta un diverso carattere e un diverso modo di affrontare problemi, sfide e situazioni. Dalle più banali alle missioni impossibili! Ovviamente tutte loro sono accomunate dal “female power” per il quale tanto ci battiamo, da sempre!

Le eroine Disney sono un simbolo per tante ragazze, che non vogliono farsi mettere i piedi in testa ma che allo stesso tempo sono rispettose e mai sopra le righe. Dei veri e propri esempi da seguire!

Quale delle super eroine Disney siete, dunque? Scopritelo qui sotto!

Qual è il contenuto di Disney Plus che sei più curioaa di guardare?

A – The Mandalorian (clicca qui per saperne di più!)

B – Lilly e il Vagabondo (clicca qui per saperne di più!)

C – High School Musical The Musical The Series (clicca qui per saperne di più!)

D – Stargirl (clicca qui per saperne di più!)

Qual è il capo d’abbigliamento che preferisci?

A – Il trench che ti ha regalato la mama

B -Un paio di jeans strappati

C – La gonna

D – La T-shirt comprata al banchetto merchandise del tuo cantante preferito

In tv guardi soprattutto:

A – Telefilm

B – Cartoni animati

C – Documentari e telegiornali

D – Non guardo la tv, ormai soltanto streaming!

Quale di questi paesi NON ti interessa visitare?

A – La Spagna

B – Gli Stati Uniti

C- La Russia

D – il Giappone

Non vorresti mai che ti regalassero:

A – Vestiti! Vuoi sentirti a tuo agio con i “panni” che ti scegli tu!

B – Un power bank per il telefono

C – Una giornata alla spa

D – Un libro

RisultatI – Quale delle super eroine Disney sei?

Maggioranza di A – Sei Violettta degli Incredibili!

Il tuo superpotere: puoi renderti invisibile e creare impenetrabili campi di forza. Sei una ragazza abbastanza timda che ha bisogno di un po’ di tempo per aprirsi!

Maggioranza di B .- Sei Ray di Star Wars!

Il tuo superpotere è: la forza! Però ricordati che tutta la tua forza devi imparare a controllarla! Non esagerare!

Maggioranza di C – Sei Black Widow!

Il tuo superpotere: sai maneggiare le armi come nessuno al mondo! Sei una persona un po’ misteriosa e a tratti schiva, piena di sorprese!

Maggioranza di D – Sei Captain Marvel!

Il tuo super piotere è: il sesto senso! Sei in grado di inquadrare le persone con un solo sguardo! Occhio però a calibrare i tuoi giudizi e le tue affermazioni, la potenza è nulla senza controllo! [cit]