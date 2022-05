Aka7even – Come la prima volta : audio, testo e significato

Aka7even torna oggi in radio e in digitale con il suo nuovo singolo Come la prima volta per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde: Come la prima volta – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, come se fosse la prima volta.

Il giovane cantautore campano ha preso parte non solo alla produzione del brano, ma anche alla registrazione degli strumenti in studio, sottolineando ancora una volta le sue doti da polistrumentista e la lunga formazione di teoria musicale alle sue spalle.



Testo Come la prima volta di Aka7even

Come la prima volta

cantiamo forte in macchina

spegni la luce sta tornando l’alba

Una notte d’estate tra le pa pa pare

un bicchiere di troppo tra le tue risate

tu che bevi ancora io non bevo più

ubriaco di te quando ti mando giù

Giuro che se mi prendi e poi mi porti solo io solo tu

in un posto che è l’opposto quando non ci sei più tu

sai che in fondo nel mio fondo se ci scavi meglio

trovi una stanza di casini che mi porto dentro

Come la prima volta

cantiamo forte in macchina

spegni la luce sta tornando l’alba

Come l’ultima volta tu bella e così st****a

che quando mi guardi mi sento una bomba

Di di di di di dimmi che

la tua bo bo bo bocca sulla mia

è così morbida mi manda in orbita

è come un cinema siamo il film più bello

Spogliami mettimi a nudo davvero

fallo come non sapessi chi sono

e fai un sospiro per dirmi che

Come la prima volta

cantiamo forte in macchina

spegni la luce sta tornando l’alba

Vetri con le impronte delle tue mani

mentre sudiamo, fa troppo caldo

guarda che tremo

e quasi ti amo solo quando lo facciamo

Come la prima volta

cantiamo forte in macchina

spegni la luce sta tornando l’alba

Come l’ultima volta tu bella e così st****a

che quando mi guardi mi sento una bomba