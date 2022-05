Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Sentimentai di Monika Liu

Sentimentai è il brano con cui Monika Liu gareggerà all’Eurovision Song Contest che si terrà il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

Monika ha vinto il concorso “Pabandom iš Naujo” e rappresenterà il suo Paese, la Linuania, con un brano interamente in lingua madre.

Liu desiderava salire sul palco dell’Eurovision da molti anni e questa canzone, registrata a Londra, è ciò che ha finalmente realizzato il suo sogno.

Il video Sentimentai di Monika Liu a Eurovision Song Contest 2022

Testo Sentimentai di Monika Liu

Tuk, tuk-tuk

Naktį į širdį pasibeldžia

Ilgesio pilna

Atminimų lydima

Dvasia

Tu, tai tu, tai tu

Seniai matytas veide

Ko juokies lyg klaunas

Iš mano spindinčių akių?

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

Ošia jūra nerami

Man ašaros akyse

Viskas, jis nebesugrįš niekada

Jis atplaukė juoda puta

Pamenu, kaip stoviu Nidos kopų vidury

Ir žuvėdrai moju

Toli, toli

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

Traduzione Sentimentai di Monika Liu

Tuk, tuk-tuk

Il cuore batte di notte

Pieno di desiderio

I ricordi sono accompagnati

Spirito

Tu tu tu

A lungo visto sul viso

Che risata come un clown

Dai miei occhi splendenti?

I momenti ruotano in un cerchio nella mente

Fugge dove sei tu

Un milione di rose come sentimenti

Le nuvole annegano nel mare

Il mare è inquieto

Lacrime agli occhi

Insomma, non tornerà mai più

È arrivato in gommapiuma nera

Ricordo che mi trovavo in mezzo alle dune di Nida

E i gabbiani moju

Molto molto Lontano

I momenti ruotano in un cerchio nella mente

Fugge dove sei tu

Un milione di rose come sentimenti

Le nuvole annegano nel mare

I momenti ruotano in un cerchio nella mente

Fugge dove sei tu

Un milione di rose come sentimenti

Le nuvole annegano nel mare