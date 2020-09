Summertime 2: Riprese sospese per casi positivi al Coronavirus

I set hanno da qualche settimana ripreso a lavorare con rigide normative per evitare la diffusione del Covid. Tuttavia, non sempre fila tutto liscio. Qualche settimana fa vi avevamo raccontato della sospensione delle ripese di Elite. Un paio di giorni fa abbiamo scoperto che anche la serie italiana Summertime ha interrotto le riprese della seconda stagione. Ecco qualche dettaglio in più

I casi positivi sarebbero all’interno del team di produzione e non nel cast. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate e attualmente stiamo seguendo tutte le disposizioni mediche previste, leggiamo su Il resto del Carlino. Oltre ai tre membri del team risultati positivi, tutti gli altri sono risultati negativi. Nonostante questo, a scopo precauzionale tutte le persone del team che recentemente sono venute a stretto contatto con coloro che sono risultati positivi, sono state poste in quarantena fiduciaria.

Le riprese della seconda stagione di Summertime erano in corso sulla riviera romagnola. In particolare tra Rimini e Ravenna. Molti collaboratori avevano quindi affittato case appartamenti tra Marina di Ravenna, Lido Adriano e Punta Marina. In questi appartamenti dovranno rimanere in attesa di terminare il periodo di quarantena. I positivi dovranno poi effettuare i test di controllo che attestino l’avvenuta guarigione. Solo allora le riprese potranno ricominciare in sicurezza.