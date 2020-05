Summertime 2 ci sarà! Da Netflix arriva la conferma ufficiale

Summertime ha fatto molto parlare di sè e non ha convinto proprio tutto il pubblico (scopri la nostra recensione qui). La serie tutta italiana ispirata a Tre metri sopra al cielo avrà una ufficialmente una seconda stagione. Del resto anche il film con Scamarcio aveva avuto un sequel in Ho voglia di te. Più di recente c’è stato un terzo capitolo in Tre volte te.

Nell’episodio finale di Summertime abbiamo una chiusura per praticamente tutti i personaggi (scopri i dettagli qui). Netflix come ormai è noto ha preso ispirazione dal romanzo Tre metri sopra al cielo e dalla storia d’amore tra Step e Baby. Non siamo più a Roma ma in una località della riviera romagnola e anche le dinamiche sono cambiate tuttavia se seguiamo la logica della trasposizione fino in fondo il seguito era scontato e ora è confermato.

Nel finale Ale (Ludovico Tersigni) lascia la riviera romagnola alla volta della Spagna. Lì infatti ha ottenuto un contratto con una scuderia per tornare a correre. Il suo amico e meccanico Dario ha deciso di rimanere dov’è per trovare la sua strada magari insieme a Martina. Summer ha promesso ad Ale che la lontananza non cambierà nulla. Resisterà la loro storia a distanza? Intanto, i genitori di Summer sembrano volerci riprovare per il bene delle figlie. Insomma in Summertime 2 probabilmente la trama e le story-line dovranno aprire nuove vicende magari con un salto temporale o nuovi personaggi.

Ecco il post con la conferma di Summertime 2 diffuso da Netflix:

Andiamo a festeggiare con un tuffo a bomba 🌊#SummertimeNetflix tornerà prossimamente con una seconda stagione. pic.twitter.com/U6NM4TOVYl — Netflix Italia (@NetflixIT) May 26, 2020