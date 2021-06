Lo straordinario mondo di Zoey 2 dal 14 giugno su RaiPlay: Foto e trama

Lo Straordinario mondo di Zoey è pronto a tornare su RaiPlay con la seconda stagione! Infatti, dal 14 giugno saranno disponibili i primi sei episodi in boxset, in doppia lingua italiano e inglese. Ecco i titoli, le sinossi e alcune immagini per ingannare l’attesa

Al centro della comedy, troveremo ancora una volta Zoey (Jane Levy) alle prese con la tragica perdita del padre. La ragazza cerca di elaborare il lutto insieme ai suoi cari. La vita della giovane programmatrice però è sempre più complicata. Infatti, anche in questi nuovi episodi Zoey, capace di inchiodare allo schermo il pubblico giovane con le sue incredibili capacità, ascolta ed esplora i pensieri più intimi delle persone a lei vicine. Ci sarò poi spazio per farsi trascinare dalla magia della musica e della danza.

Con la seconda stagione di Lo Straordinario mondo di Zoey RaiPlay conferma la sua linea editoriale orientata a intercettare un target giovane, sottolinea Elena Capparelli, direttore di RaiPlay. La prima stagione ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, raggiungendo in pochi mesi 1.500.000 di visualizzazioni con una prevalenza di target tra i 25 e i 34 anni. In questi nuovi episodi gli elementi centrali sono ancora una volta la musica e la danza. Ed è proprio attraverso canzoni e balli che la protagonista della serie ha continuato ad esplorare i suoi sentimenti più intimi e quelli delle persone a lei vicine.

Ecco i titoli e le sinossi di ogni singolo episodio

Serie 2 Ep 1 – Lo straordinario ritorno di Zoey

Dopo un lungo periodo di lutto, Zoey ritorna alla sua vita di sempre e si rende conto che, nel frattempo, sono cambiate tante cose, sia sul lavoro che nelle sue amicizie.

Ep 2 – La straordinaria distrazione di Zoey

I tentativi di Zoey di passare una serata romantica con Max sono continuamente vanificati dalle intrusioni di Maggie, Mo e del lavoro. Nella famiglia Clarke fa il suo ingresso Jenna, sorella di Emily, venuta a San Francisco con il bambino per dar loro una mano.

Episodio 3 – Gli straordinari sogni di Zoey

Zoey è tormentata da un incubo ricorrente che condiziona la sua vita lavorativa e personale. Jenna cerca di aiutare Maggie a ritrovare la sua creatività nonostante l’assenza di Mitch.



Quarto episodio – Lo straordinario impiegato di Zoey

I piani di felicità di Zoey sono subito messi alla prova da una decisione dei capi della SPRQ Point che la costringono a dover fare dei tagli al personale. Max e Mo si trovano ad affrontare la prima sfida come partner in affari.

Serie 2 Ep 5 – Lo straordinario sballo di Zoey

Zoey decide di passare una giornata da vera ribelle insieme al suo giovane vicino di casa, Aiden. Ma proprio mentre la festa comincia arriva una chiamata di lavoro inaspettata.

Serie 2 Ep 6 – La straordinaria resa dei conti di Zoey

Dopo la conferenza stampa, la posizione di Simon alla SPRQ Point è in discussione e Zoey cerca di trovare il modo di sistemare le cose. Max e Mo cercano di convincere un nuovo investitore a finanziare la loro impresa.



Locandina e alcune immagini di Lo Straordinario mondo di Zoey: