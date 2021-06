In un’ora è il nuovo singolo di SHADE. Dopo averla ascoltata solo in pubblicità finalmente viene pubblicata su tutte le piattaforme.

Shade - In un'ora (Official Visual Art Video)

Dopo ben 11 mesi di assenza Shade torna a cantare. In un’ora è il titolo del sua nuova hit dell’estate, uscita su tutte le piattaforme oggi primo giugno.

Al primo ascolto la canzone può sembrare molto familiare e molti di voi potrebbero già conoscerla e non perché Shade abbia plagiato qualcuno. Bensì la nuova canzone è la colonna sonora del nuovo programma condotto da Giulia De Lellis: Love Island Italia. Il nuovo show firmato Discovery Italia, sarà disponibile dal 7 giugno solo su Discovery+ e successivamente verrà trasmesso anche su Real Time, ma la pubblicità è già in onda in tv, youtube e radio. Già da qualche giorno Shade stava stuzzicando i propri followers con dei rebus inerenti alla canzone, ma solo con l’arrivo delle pubblicità del programma, il cantante ci ha potuto svelare il titolo della sua nova hit, o almeno così si spera.

Spiegazione di In un’ora

In un’ora è la storia di un ragazzo che si innamora ai tempi di una pandemia in cui è vietato uscire e ancor di più il contatto fisico. Shade racconta la noia di un adolescente, abituato ad uscire e divertirsi con i suoi amici, costretto a restare a casa e che però nota la sua vicina di appartamento. La scruta molto attentamente dal suo balcone, non passa più le ore a guardare serie tv perché preferisce vedere lei e vorrebbe gridare al mondo che l’adora.

Prova ad invitarla ad uscire, però poi decide di corteggiarla tramite i social che, in questo periodo, hanno sostituito la realtà. Shade canta proprio uno di quei amori giovani e freschi, di cui, come dice lui stesso, “in un’ora ci si innamora”. E’ una storia molto attuale e adatta alla spensieratezza dell’estate, come sempre Shade riesce ad ammaliarci con le sue canzoni.

