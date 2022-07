Stromae e Camila Cabello: video, testo e traduzione di Mon amour

L’artista belga acclamanto dalla critica Stromae pubblica il nuovo singolo Mon amour, una strepitosa collaborazione estiva con la pop star mondiale di origine cubana Camila Cabello.

Prodotto dal fratello minore Luc Van Haver, questa collaborazione porta il brano verso una dimensione più spensierata, in cui la voce sensuale di Camila si fonde perfettamente al cantato baritonale di Stromae.

La canzone è accompagnata da un bizzarro videoclip, diretto da Julien e Quentin.

Ambientato in Villa Mon Amour, un reality show di fantasia in cui i partecipanti non esitano ad utilizzare tutte le loro risorse per vincere: amicizia, seduzione e tradimento sono inevitabili.

“Lungi dal prendere in giro i reality”, spiega Luc Van Haver. “La reference serve solo per far emergere al meglio la parte più comica e leggera che canta Stromae nelle sue canzoni… d’altronde, in questi partecipanti c’è un po’ di ognuno di noi”.

Ecco il video della canzone con Camila Cabello

Testo di Mon Amour di Stromae

Y a d’abord eu Natasha

Mais avant y avait Natalie

Puis tout d‘suite après y a eu Laura

Et ensuite y a eu Aurélie

Évidemment y a eu Emma

Mon Emmanuel et ma Sophie

Et bien sûr y a eu Eva

Et Valérie, mais…

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Mon amour, oui, c’est promis

Oui c’était la dernière fois

Et j’te promets que j’t’ai tout dit

Plus rien tu ne découvriras

Plus aucune autre fille dans notre lit

Elles m’ont mis dans de beaux draps

Oui bien sûr j’ai choisi

Mais pas celles-là !

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours

Yeah yeah yeah yeah

You think only you can have fun? think again

I’ve been boy crazy since I was like ten

I like him but also like his friend

(Damn, that’s fucked up)

Twenty, something

First time I’m free

This summer I belong to me

Cause That new Bad Bunny made a bad girl outta me

Give me that reggaeton, give me party party

Won’t put my life on pause cause of paparazzi

(Fuck no)

Come here, kiss it french, baby touch my body

Au revoir if you post some shit on your story

Gotta watch my back, I’m not just anybody

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Depuis que t’es partie

La vie n’a plus la même saveur

Les draps n’ont plus la même odeur

Depuis qu’j’fais la lessive

Mais qu’est-ce qu’il a de plus que moi ?

Est-ce qu’il en a une plus grosse que moi ?

Vous l’faites combien d’fois par mois ?

Et puis mes slips sont dans quelle armoire ?

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Mais pourquoi, pourquoi

La vie est si injuste ?

Dis-moi, dis-moi

Ce qu’il a de plus ?

Que moi, dis-moi

Ce que j’ai fait au juste ? (bis)

Traduzione di Mon Amour di Stromae

Prima c’era Natascia

Ma prima c’era Natalie

Poi subito dopo c’era Laura

E poi c’era Aurélie

Ovviamente c’era Emma

Il mio Emmanuel e la mia Sophie

E ovviamente c’era Eva

E Valerie, ma…

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu e che ti amerò per sempre (due volte)

Amore mio, sì, è promesso

Sì, è stata l’ultima volta

E ti prometto che ti ho detto tutto

Nient’altro che scoprirai

Niente più ragazze nel nostro letto

Mi hanno messo nei guai

Sì certo che ho scelto

Ma non quelle là!

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu e ti amerò per sempre

Si si si si si

Pensi che solo tu possa divertirti? pensa di nuovo

Sono un ragazzo pazzo da quando avevo dieci anni

Mi piace ma mi piace anche il suo amico

(Accidenti, è una c***ata)

Venti, qualcosa

La prima volta che sono libero

Quest’estate appartengo a me

Perché quel nuovo Bad Bunny ha fatto di me una cattiva ragazza

Dammi quel reggaeton, dammi una festa

Non metterò in pausa la mia vita a causa dei paparazzi

(C***o no)

Vieni qui, bacialo alla francese, piccola tocca il mio corpo

Ciao se pubblichi qualche m***a sulla tua storia

Devo guardarmi le spalle, non sono una persona qualunque

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu e che ti amerò per sempre (due volte)

Da quando te ne sei andato

La vita non ha più lo stesso sapore

Le lenzuola non hanno lo stesso odore

Dal momento che faccio il bucato

Ma cos’è lui più di me?

Ce n’è uno più grande di me?

Quante volte al mese lo fai?

E poi le mie mutande sono in quale armadio?

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu e che ti amerò per sempre (due volte)

Ma perché, perché

La vita è così ingiusta?

Dimmi dimmi

Cos’altro ha?

Che io, dimmi

Cosa ho fatto esattamente? (bis)

Come si sono conosciuti Stromae e Camila Cabello

È stato proprio in occasione del Met Gala tenutosi a New York City all’inizio di quest’anno che i due artisti si sono incontrati.

Con sorpresa di Stromae, Camila ha confessato il suo amore per l’ultimo album Multitude, in particolare per Mon amour.

Senza battere ciglio, l’artista belga ha suggerito di provare a lavorare insieme ed è nata questa fantastica collaborazione.

Il nuovo album Multitude e i prossimi concerti in Italia

La scorsa primavera ha pubblicato il terzo album in studio che in Italia è stato il disco internazionale più venduto nella settimana di release.

L’album è stato acclamato dalla critica, il progetto di dodici tracce è stato composto da Stromae, prodotto dalla sua etichetta creativa Mosaert, e contiene i recenti singoli Santé, L’enfer e la sua ultima produzione Fils De Joie.

Intanto continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo nel suo tour sold out, che lo scorso 20 luglio ha fatto tappa anche in Italia in occasione del Milano Summer Festival davanti ad oltre 16.000 spettatori.

Il cantante tornerà in Italia nel 2023 per un’unica data al Palazzo dello Sport di Roma prevista per il 16 maggio. Maggiori informazioni sono su www.livenation.it ed il sito www.stromae.com.