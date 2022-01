Stromae: il video ufficiale e il significato di L’Enfer

È online su Youtube il video ufficiale de L’Enfer, il nuovo toccante singolo di Stromae.

L’Enfer, la cui presentazione è stata un vero e proprio colpo da maestro, è una denuncia o una dichiarazione di guerra? Un piano vocale essenziale o un inno di evocazione? Una canzone su cui riflettere, sorridere, stringere il pugno o cantare a squarciagola?

Il brano è un talismano per combattere i pensieri più cupi, un brano dove Stromae si destreggia abilmente tra uno spettro di emozioni esplorando i temi più intimi. Una spirale depressiva che l’artista mette a nudo in poche battute, dalla noia quotidiana alle forme più oscure di fuga.

La canzone è un’ulteriore testimonianza delle straordinarie capacità del cantautore belga non solo come produttore, musicista ma anche come paroliere. Il suo caratteristico senso dell’umorismo aiuta a rafforzare queste emozioni molto palpabili, ognuna trasportata da archi e percussioni impostate per punteggiare i ritornelli. Un diluvio di riverbero e voci ossessionanti diventano elegiache, e quando il synth entra sul palco l’ascoltatore non ha altra scelta che unirsi alla lotta.

Il video musicale, diretto da Julien Soulier, è una sequenza che inizia con l’occhio di Stromae. Mentre la telecamera si allontana, lo scopriamo da solo in un’ambientazione sobria e inquietante nella sua immensità. Questo continuo zoom indietro è scandito dai pensieri oscuri del cantante che gradualmente prendono il sopravvento. La clip si conclude con un ritorno nell’occhio del cantautore, come il loop infinito che a volte può rappresentare sofferenza e depressione.

L’Enfer, già disponibile negli store digitali sarà in programmazione radiofonica da venerdì 14 gennaio. Insieme a Santé farà parte del nuovo album di Stromae, il terzo disco di studio, Multitude in uscita il prossimo 4 Marzo.

L’attesissimo album conterrà in tutto 12 tracce inedite scritte e prodotte dall’artista e sarà disponibile in versione digitale, CD e vinile, oltre alle versioni speciali colorate per D2C. L’album è già disponibile per il pre-order/save/add.