Indiana Jones 5: svelata la prima immagine del film

Indy sta per tornare con Indiana Jones 5! In occasione dello Star Wars Celebration, durante cui sono state svelate tante novità legate ai più importanti franchise della major, è stata resa nota anche la prima immagine del nuovo film.

Harrison Ford e i filmmaker del nuovo quinto capitolo di Indiana Jones, James Mangold, Kathleen Kennedy e Frank Marshall alla Star Wars Celebration ad Anaheim, in California, per augurare un felice 90° compleanno al compositore cinque volte vincitore del Premio Oscar John Williams hanno infatti entusiasmato i fan con una prima immagine del film che arriverà a giugno 2023 nelle sale italiane. Come per tutti e quattro i precedenti capitoli di Indiana Jones, Williams comporrà la colonna sonora del nuovo film.

Ecco la prima immagine di Indiana Jones 5

A proposito del film

Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per questo quinto capitolo dell’iconico franchise. Insieme a Ford, il cast include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot) e Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto). Il film è diretto da James Mangold (Le Mans ‘66 – La grande sfida) e prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg è il produttore esecutivo.

Non abbiamo ancora dettagli sulla trama di Indiana Jones 5, neanche il titolo ufficiale è stato in realtà rilasciato. Sicuramente le vicende avranno luogo successivamente alle avventure dell’ultimo capitolo della saga di Indy, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, anche se non è chiaro che cosa succederà nel nuovo film.

Quello che è ormai certo è che Shia LeBeouf non tornerà nel ruolo del figlio di Indy, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’attore. Mistero invece per Karen Black che nell’ultimo film era tornata nei panni del grande amore di Indiana, Marion Ravenwood.