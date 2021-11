Squid game 2 ci sarà! La serie Netflix di cui tutti parlano continuerà

Il creatore di SQUID GAME ha annunciato oggi che la serie avrà una seconda stagione. Il finale ha diviso il pubblico e in molti non avrebbero voluto un seguito. Tuttavia, c’è anche chi gioisce. Una cosa è certa i nuovi episodi arriveranno tra un po’ di tempo senza fretta.

Ci sto lavorando, ha dichiarato all’Associated Press Hwang Dong-hyuk, creatore della serie Netflix Squid Game confermando di avere in testa la seconda stagione. Nei nuovi episodi ritroveremo Seong Gi-hun, il protagonista interpretato da Lee Jung-jae. Nella stessa intervista ha aggiunto: C’è stata così tanta pressione. Una tale richiesta e tanto amore per una seconda stagione, che mi sembra non ci lascino altra scelta! Ci sarà una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Attualmente in fase di pianificazione. Penso che sia troppo presto per dire quando e come sarà. Prometto questo: Gi-hun tornerà, e farà qualcosa per il mondo.

Dopo il successo di Parasite al recente reboot di Pretty Little Liars l’interesse attorno ai prodotti coreani aumenta. L’attesa di questa seconda stagione immaginiamo farà crescere anche le visualizzazioni degli altri film di Hwang Dong-hyuk. Netflix ne ha tra l’altro acquisito i diritti: Silenced (basato su eventi reali e su una storia di abusi scolastici coperti), Miss Granny (su una settantaquattrenne in fuga da un futuro in ospizio) e The Fortress (sulla fortezza Namhansanseong, nella Corea del 17esimo secolo).

Sinossi SQUID GAME. Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

Ecco alcune reazioni su Twitter dopo il rinnovo di SQUID GAME:

Fan di #squidgame sarete felici di sapere che la seconda stagione è stata ufficialmente confermata dal regista Hwang Dong-Hyuk 😍 siete pronti? pic.twitter.com/SoOdlugxeX — Mondo Coreano (@MondoCoreano) November 9, 2021

Contenta per il rinnovo di #SquidGame ma sto aspettando da tre mesi quello di #outerbanks quindi che aspetti Netflix? — Renew Outer Banks (@___bookworm) November 9, 2021