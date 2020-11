Nella puntata del Daytime di Amici 20 trasmesos da Italia 1 il 18 novembre, abbiamo scoperto meglio la storia di Martina di Amici 20. Martina, a Lorella Cuccarini, ha infatti raccontato le vicende della sua famiglia, non esattamente una storia semplice. La ballerina, infatti, si è molto commossa.

Martina ha raccontato alla maestra Lorella Cuccarini di non essere in contatto con il padre da dieci anni. Gli ultimi anni infatti li ha vissuti con la sua madrina.

Ecco cosa ha dichiarato Martina:

Credo che dovesse andare così, anche se non volevo. La mia madrina è davvero troppo per me. Lei ha fatto un lavoro da padre, da madre, da tutto. Lei come la sua mamma, suo padre, suo fratello. Loro mi fanno sentire a casa. […] Io voglio prendere la mia strada. Sono 15 anni che faccio questa roba. Sono stati anni di tanti sacrifici. Io questo ballo lo preparo da due anni.

Martina ha raccontato di essersi spesso sentita schiacchiata.

Io sono qua per me, per lei, per mio padre, ma anche per quelli che non hanno mai creduto in me e mi hanno sempre rinfacciato tutto. Vorrei che capissero che sbaglio hanno fatto. Io non mi pento di niente, questa sarà la mia decisione. Io volevo a scappare a 10 anni perché ho perso la persona più importante della mia vita. Se sto male è perché mio padre potesse guardare e fosse davvero fiero di me.