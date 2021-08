Cowboy Bebop: le prime foto ufficiale della serie Netflix

Netflix ha reso nota la prima foto di Cowboy Bebop, grazie a cui possiamo farci un’idea della serie live action che arriverà in streaming sulla piattaforma. Composta da 10 episodi, la serie è un riadattamento dell’anime cult andato in onda tra il 1997 e il 1998.

Cowboy Bebop debutterà in tutto il mondo a partire dal 19 novembre. Nel cast vedremo John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell ed Elena Satine.

Guarda le prime immagini della serie

La sinossi ufficiale

Tratta dall’anime di successo globale di Sunrise Inc., Cowboy Bebop è una serie unica nel suo genere ispirata al jazz che segue le vicende di Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed: una ciurma improvvisata di cacciatori di taglie in fuga dal proprio passato che combatte i peggiori criminali del sistema solare. Si offrono anche di salvare il mondo, se il prezzo è giusto.

Cowboy Bebop è prodotta da André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum and Scott Rosenberg of Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg e Christopher Yost. Il regista della serie originale, Shinichirō Watanabe, ha lavorato come consulente e la compositrice originale, Yoko Kanno, torna anche per il live action.

Composta da 28 episodi, Cowboy Bebop è unanimemente considerata una delle serie anime più belle di sempre. La sequenza di apertura dell’anime è celebre, basti pensare all’iconica frase “3, 2, 1, let’s jam.”

Guarda la sequenza di apertura dell’anime originale

Non è stato ancora chiarito se il live action nasce per essere una miniserie o se, successivamente alla prima stagione, potrebbe esserne ordinata una seconda. Non ci resta che aspettare per saperne di più, continuate a seguirci.