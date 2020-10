Soul arriverà solo su Disney+ a Natale, cancellata l’uscita nei cinema

È ufficiale, Soul non uscirà più nei cinema. A rivelare la brutta notizia è la stessa Pixar attraverso le sue pagine social dove è stato condiviso un post per cui è stato creato un nuovo poster ad hoc. Nessuna dichiarazione specifica, giusto una didascalia che dietro l’apparente allegria nasconde tanta amarezza.

Soul arriverà esclusivamente su Disney+ a Natale.

Soul sarebbe dovuto uscire a settembre in Italia, poi infine a novembre. Nonostante le speranze anche questo titolo si è aggiunto alla lunghissima e triste lista degli altri film rimandati. Una notizia che, come vi abbiamo già detto, non lascia ancora intravedere una speranza per un prossimo ritorno sala, purtroppo.

Soul avrà comunque una sua anteprima sul grande schermo in occasione della Festa del Cinema di Roma. Al momento non sappiamo se il film sarà disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati oppure se sarà applicata una strategia diversa, come abbiamo già visto per Mulan.

Soul avrebbe dovuto essere il titolo di punta della Pixar del 2020, dunque ci auguriamo che la produzione riesca a recuperare il budget speso.

La trama del film:

Vi siete mai chiesti da dove provengano le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri interessi? Che cosa vi renda davvero voi stessi? Soul accompagnerà il pubblico in un viaggio dalle strade di New York ai regni cosmici per trovare le risposte alle domande più importanti della vita.

Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono le proprie personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima ancora in formazione che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.