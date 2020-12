Soul: una nuova scena in anteprima del film in una clip del film

In attesa di vederlo il 25 dicembre su Disney+, la casa di Topolino continua a regalarci anteprime di Soul: atteso lungometraggio Disney Pixar.

Nella nuova clip vediamo il protagonista, Joe Gardner, dare prova delle sue abilità musicali di fronte a una band. Tanta è la sua bravura che riesce a guadagnarsi subito un ingaggio al locale. Tuttavia le cose non andranno come lui aveva pensato e la sua avventura avrà così inizio…

Soul sarà disponibile in streaming solo su Disney+ a partire dal 25 dicembre.

Il film è diretto da Pete Docter e in originale è doppiato da Jamie Foxx e Tina Fey. In italiano il film vanta invece le voci di Neri Marcorè e Paola Cortellesi.

La sinossi ufficiale del film

Vi siete mai chiesti da dove provengano le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri interessi? Che cosa vi renda davvero voi stessi? Soul accompagnerà il pubblico in un viaggio dalle strade di New York ai regni cosmici per trovare le risposte alle domande più importanti della vita.

Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono le proprie personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima ancora in formazione che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

