Il Rito delle Streghe: ecco il primo trailer del film in arrivo il 29 ottobre

Dopo aver visto il poster ufficiale, ecco anche il primo trailer de Il Rito delle Streghe che arriverà nei cinema il 29 ottobre. Giusto in tempo per Halloween.

Scritto e diretto da Zoe Lister-Jones, nel cast Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, con Michelle Monaghan e David Duchovny.

Blumhouse e Red Wagon Entertainment sono i produttori del film per Columbia Pictures.

Guarda il trailer del film

Il Rito Delle Streghe - Trailer ufficiale | Dal 29 ottobre solo al cinema

Di che cosa parla il film?

Il Rito delle Streghe, come suggerisce il film stesso, è una storia che strizza un po’ l’occhio a Le terrificanti avventure di Sabrina e ai classici cinematografici del genere.

Non a caso il film è un reboot in chiave moderna di un piccolo cult degli anni ’90, Giovani streghe (titolo originale The Craft) del 1996. In questa pellicola la protagonista, trasferitasi a Los Angeles con la famiglia, fa amicizia con tre ragazze della sua scuola emarginate da tutti poiché diverse. Le tre in realtà sono aspiranti streghe che vorrebbero vendicarsi contro chi fa loro del male.

Nel film originale le streghe venivano “punite” per essersi spinte oltre i propri limiti. Trattandosi di un reboot ci aspettiamo dunque un finale diverso per Il Rito delle Streghe, magari più fondato sull’amicizia tra le quattro ragazze che invece nel film originale andava sgretolandosi.

Siamo molto curiosi di sapere come è stata riletta questa storia, anche alla luce di una rinnovata idea di femminilità che ultimamente si vede al cinema.

La sinossi ufficiale

Quattro aspiranti giovani streghe riescono ad ottenere più di quanto desiderano grazie a poteri occulti con i quali, però, dovranno fare i conti.

